El efusivo saludo de Cristina Kirchner desde el balcón del Congreso ante sus militantes

Una mañana agitada se vivió en el ámbito político nacional. La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó un fuerte descargo desde el Congreso Nacional contra la Justicia. “Desde 2019 la sentencia ya estaba escrita”, afirmó la funcionaria, quien en duros términos criticó el proceso de investigación y las pruebas aportadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Estos últimos, pidieron el lunes 12 años de prisión para la vicepresidenta e inhabilitación perpetua a cargos públicos por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. En su defensa, Cristina mostró chats del empresario Nicolás Caputo y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

Mientras todo esto ocurría dentro del Senado, a las afueras, cientos de militantes se congregaron en apoyo a la vicepresidenta. Horas atrás, habían estado en la vereda del departamento que la funcionaria tiene en Recoleta y desde allí la acompañaron en caravana hasta el Congreso.

Una vez allí, gran cantidad de gente se mantuvo expectante y esperaban a que la mandataria saliera tras su descargo. Finalmente, promediando las 13, la vice salió por el balcón, bailó y saludó a sus seguidores, quienes entonaban efusivamente canciones peronistas. Además, se pudo escuchar la desafiante frase: “si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

Qué dijo Cristina Kirchner

Ahora bien, concretamente, en su discurso la vicepresidenta señaló: “De la misma manera en la que los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede. El 2 de diciembre de 2019 pedí que fuera televisada y no se me permitió. No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita”, aseguró CFK en su video, al ratificar que a partir de la asunción presidencial de Mauricio Macri en 2015 “comenzó una feroz campaña política y mediática” en su contra.

“Nada de lo que dijeron se pudo probar, en realidad fue todo al revés de como lo decían”, añadió, mientras mostraba a cámara distintos recortes periodísticos sobre la causa Vialidad.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

Según publica Los Andes, Cristina criticó a Luciani y recordó la foto que mostraba al fiscal en la quinta “Los Abrojos” propiedad del expresidente Mauricio Macri. En ese sentido, apeló a la biografía oficial del exmandatario y leyó un fragmento que dice que, durante el mandato de Macri, dice “Los Abrojos” era “el corazón de la intimidad presidencial”. “Ser invitado (a ‘Los Abrojos’) implica un nivel de proximidad del que no gozan todos los ministros”.

También, la vicepresidenta lanzó una chicana a la oposición, en base a la persona de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor de Macri: “Nosotros nos quedamos acá en Argentina a dar cuentas y ustedes huyen. En la primera citación que tienen huyen”.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

“Familiaridad” entre Caputo y López

Por otra parte, la expresidenta compartió un presunto intercambio de mensajes entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el empresario Nicolás Caputo en el que hablaban sobre pagos de obras y planteos sobre el soterramiento del Sarmiento, en el que aparecían involucrados directivos de Odebrecht.

Después de advertir el “grado de familiaridad” que había en el trato entre López y Caputo, la titular del Senado reconoció: “La que me siento muy boluda soy yo”.

“¿No les llamó la atención este grado de familiaridad con Nicolás Caputo del secretario de Obras Públicas que es miembro de la asociación ilícita de la que yo soy jefa? ¿No les llamó la atención a Luciani y a Mola? ¿A los jueces del Tribunal tampoco? Notable, eh, notable”, cuestionó.

Sobre el pedido específico de la fiscalía (12 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos), Cristina Kirchner referenció que “los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”.

“Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”, afirmó la expresidenta al ejercer su “derecho a la defensa” en YouTube.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

Apoyo oficialista

Previo al descargo de la mandataria, cientos de mensajes oficialistas inundaron las redes sociales. Tal es el caso de la legisladora porteña, Ofelia Fernández, quien publicó un video en Twitter en el que se la puede ver junto con varios militantes entonando una canción peronista a las afueras del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

“Que linda está Recoleta”, reza la descripción del video publicado por la legisladora en apoyo a Cristina. Tras su publicación, inmediatamente comenzó a recibir una catarata de comentarios entre los que se destacan: “laburar y no depender de un sobre del estado nunca? dignidad CERO”, comentó indignado un usuario.

Al mismo tiempo, un internauta señaló: “Todos muy Nac& Pop pero todos millonarios sin haber trabajado nunca fuera del Estado. Decime Ofe, por qué tu jefa no vive en La Matanza ya que le gusta tanto lo popular???”. En sintonía, otro usuario escribió: “Dicen defender a los pobres y defienden a una multimillonaria que gana 4 palos mientras millones de jubilados cobran menos de 50 lucas”.

Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón del Congreso. / Foto: Clarín

Amenaza de Luis D´Elia

Ofelia se suma a una larga lista de líderes oficialistas que defienden a la vicepresidenta. Sin ir más lejos, el líder piquetero Luis D´Elia emitió esta mañana un contundente mensaje: “esto no se resuelve con marchas espasmódicas a plazas y a la casa de Cristina, sino que hay que cortar las grandes rutas, los grandes accesos y las grandes avenidas por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte y se vayan los jueces”.

“Esta Corte Suprema es escandalosa y el Poder Judicial está totalmente tomado”, sostuvo D’Elia en diálogo con Radio con Vos y agregó que “es gravísima la persecución a Cristina y la falta de pruebas”.

“Tiene que haber millones de argentinos peleando en las calles contra el lawfare”, insistió D’Elia. Ante la consulta de los problemas que podría acarrear que haya una manifestación masiva en las calles en defensa de la vicepresidenta, el piquetero le restó importancia: “Que vayan a laburar, ¿cuál es el problema? Todos los caminos tienen alternativas”.