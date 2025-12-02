2 de diciembre de 2025 - 22:30

El dueño de Sur Finanzas suma al abogado de Spagnuolo en la causa por lavado y evasión

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, designó al abogado Pablo Parera —el mismo defensor del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo— en medio de una investigación por lavado de dinero y evasión.

Ariel Maximiliano Vallejo, Pablo Parera y Diego Spagnuolo.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, designó como abogado a Pablo Parera, el mismo defensor de Diego Spagnuolo en la causa que investiga desvíos en la Andis. Parera asumió la representación del financista en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde Vallejo enfrenta imputaciones por evasión y lavado de dinero vinculadas al funcionamiento de la plataforma Neblockchain, usada —según la pesquisa— para ocultar fondos.

En Lomas, Vallejo tiene dos expedientes abiertos, uno en el juzgado de Federico Villena y otro en el de Luis Armella, con una disputa de competencia que resolverá la Cámara Federal de La Plata. A pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron múltiples allanamientos, incluyendo la sede de Sur Finanzas en Adrogué y el Club Atlético Banfield.

Además, se congelaron todas las cuentas de la empresa y se ordenó el peritaje de los teléfonos del empresario y de su madre, entregados en persona. La investigación se reactivó tras una denuncia del ARCA, que detectó operaciones presuntamente injustificadas y una evasión superior a los $3.000 millones.

Ariel Vallejos

De acuerdo con el análisis del organismo, a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas —la misma firma que Neblockchain— se movieron $818.000 millones; una parte significativa corresponde a personas sin capacidad patrimonial o consideradas “apócrifas”.

También se registraron operaciones de clubes y fideicomisos vinculados a instituciones deportivas como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Morón, Excursionistas, Defensores de Glew y Banfield. En paralelo, Vallejo tiene causas activas en el fuero Penal Económico y en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, investigado por la Procelac.

El nexo entre Neblockchain y la causa Andis surgió en la pesquisa del fiscal Franco Picardi, quien sigue la ruta del dinero desviado presuntamente a través de la app para convertir fondos en criptomonedas. Allí figura el nombre de Alan Pocoví, acusado de recibir sumas millonarias de Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” involucrado en el presunto cobro de coimas para facilitar negocios con droguerías.

