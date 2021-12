El Dipy Martínez hizo un filoso video en inglés y trató a Victoria Donda de ladrona

Fiel a su estilo Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, publicó en sus redes sociales un video con una dedicatoria especial a la titular del Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo INADI, Victoria Donda.

Donda participó recientemente de la decimocuarta sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías en las Naciones Unidas, congreso que se realizó en Ginebra y sobre el que fue cuestionada debido a que en el país imperan diversas restricciones para viajar al exterior.

Pero además de disertar en un recinto casi vacío, la funcionaria mostró serios problemas con el inglés situación que no pasó desapercibida por los principales críticos que tiene el Gobierno. Uno de ellos, El Dipy, lanzó un video desde su Twitter con un fuerte mensaje que cuestiona la idoneidad y la honestidad de la titular del INADI.

El músico se filmó mientras leía un mensaje en inglés y su pronunciación sorprendió a más de uno: “Hey, guys, how are you? Fine? In Argentina? Really?” (“Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿En Argentina? ¿En serio?”), arrancó a modo de ironía.

Luego siguió: “Victoria Donda le roba al Gobierno argentino desde hace 17 años. Es una vergüenza para todos los argentinos y tiene una función pública que pagamos con los impuestos de todos los argentinos. ¿Y aún no sabe hablar inglés?”.

Sobre el final, el músico lanzó el dardo más fuerte: “Hola, soy Adrián Martínez, no terminé el secundario. Besitos”.