3 de octubre de 2025 - 12:09

El Departamento General de Irrigación ofrece puestos de trabajo: quiénes pueden postularse

Las obras para las que Irrigación busca personal calificado se realizarán en San Carlos y el plazo de duración será entre 24 y 36 meses.

Irrigación salió a ofrecer puestos de trabajo.

El subsecretario de gestión hídrica del organismo, Diego Coronel, posteó la convocatoria en sus redes y remarcó: "estamos en la búsqueda de profesionales para trabajar en el departamento de San Carlos".

Irrigación consigna en la convocatoria que los interesados deben contar con "experiencia comprobable en redes presurizadas par abastecimiento de agua, redes de gas y/o redes cloacales"; "control de calidad de materiales y datos garantizados (tuberías, piezas especiales, válvulas y materiales de construcción complementarias)" y "carnet de conducir categoría B.1 excluyente".

Las profesiones buscadas son las de ingeniero civil, en construcciones o hidráulico; y el plazo para presentar documentación se vence el próximo 17 de octubre a las 13.

El comunicado oficial consigna que las contrataciones correrán por cuenta de Irrigación y la Subdelegación del río Tunuyán Superior.

Las obras para las que buscan personal calificado se realizarán en San Carlos y el plazo de duración será entre 24 y 36 meses.

Las condiciones de contratación aparecen en la web www.irrigacion.gov.ar y el curriculum vitae de cada interesado debe ser enviado a la dirección de mail [email protected].

