El Departamento General de Irrigación ofrece puestos de trabajo: quiénes pueden postularse

Irrigación continuó en San Rafael con la Asistencia Técnica en Riego Agrícola

El subsecretario de gestión hídrica del organismo, Diego Coronel , posteó la convocatoria en sus redes y remarcó: "estamos en la búsqueda de profesionales para trabajar en el departamento de San Carlos".

Irrigación consigna en la convocatoria que los interesados deben contar con " experiencia comprobable en redes presurizadas par abastecimiento de agua, redes de gas y/o redes cloacales"; "control de calidad de materiales y datos garantizados (tuberías, piezas especiales, válvulas y materiales de construcción complementarias)" y "carnet de conducir categoría B.1 excluyente".

Las profesiones buscadas son las de ingeniero civil, en construcciones o hidráulico ; y el plazo para presentar documentación se vence el próximo 17 de octubre a las 13.

El comunicado oficial consigna que las contrataciones correrán por cuenta de Irrigación y la Subdelegación del río Tunuyán Superior.

Las obras para las que buscan personal calificado se realizarán en San Carlos y el plazo de duración será entre 24 y 36 meses.

Las condiciones de contratación aparecen en la web www.irrigacion.gov.ar y el curriculum vitae de cada interesado debe ser enviado a la dirección de mail [email protected].