El Congreso vuelve a discutir el Presupuesto 2026 y el Gobierno decidió no enviar a ningún ministro

Las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo domingo modificarán la composición del Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. No obstante, hasta que se produzca el recambio, los legisladores continuarán debatiendo asuntos clave para el 2026, como el Presupuesto .

En este contexto, independientemente del resultado electoral, el oficialismo ya definió una primera estrategia: no enviar ministros nacionales a las comisiones.

A pesar de los insistentes pedidos de los bloques opositores para que los 9 ministros nacionales se presenten a explicar y defender el proyecto de ley, la Casa Rosada decidió que solo acudirán funcionarios de segunda línea.

Esto genera pocas expectativas entre los diputados, como quedó claro la última semana, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó con casi todos los legisladores presentes y concluyó con una representación reducida de cada bloque.

Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal , suele reclamar la asistencia de Caputo, de quien afirma que tiene “miedo escénico”, percepción que comparten muchos colegas, aunque desde que el ministro de Economía apareció en los canales de televisión para dar entrevistas, esta imagen cambió porque “tiene miedo de que le pregunten”.

Hernán Martínez, de UP, también exigió en varias ocasiones la presencia de Caputo. “Tiene que venir a responder. No me importa si tiene fobia a algunas reuniones, con la responsabilidad que tiene, debe dar respuestas”.

Sin embargo, el Ejecutivo continúa protegiendo al Ministro de Economía. El año pasado, el propio presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley en el recinto, cumpliendo así con la representación de Caputo en el Congreso. Ahora, más confiado que en ocasiones anteriores, el propio funcionario, que en algún momento afirmó que acudir al Congreso a explicar asuntos de su cartera era “una pérdida de tiempo”, mantiene la misma postura.

Esta situación, sumada a la decisión del Ejecutivo de reglamentar leyes de emergencia en Pediatría, Discapacidad y presupuestos Universitarios suspendiendo su aplicación, ha debilitado los vínculos con los bloques dialoguistas que ya trabajan en dictámenes basados en el proyecto original.

Los únicos con acceso parecen ser los integrantes del bloque Innovación Federal, que responden directamente a los gobernadores. Cuando convocaron a una reunión en el despacho de Menem, desde las provincias informaron al titular de la Cámara de Diputados que los legisladores no asistirían.

“Nosotros llevamos los pedidos de los que tienen que administrar, no nos sirve ir con el resto de los diputados y por eso no vamos. Por otro lado, estamos teniendo reuniones en la Casa Rosada con Lule Menem en la misma línea. Nosotros tenemos otro tipo de reclamos", explicó un diputado del bloque.

El debate sobre el proyecto se retomará el miércoles de la semana próxima con la presencia del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Ambos dependen de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que desde que asumió en diciembre de 2023 nunca ha concurrido al Congreso de la Nación.