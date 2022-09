El acusado de intentar asesinar a Cristina Kirchner está en condiciones de declarar, según los test psicológicos

Fernando Sabag Montiel, el hombre que ayer por la noche intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue sometido a distintos test psicológicos y se determinó que está en condiciones de prestar declaración ante la fiscalía. El joven “está ubicado en tiempo y espacio” aseguraron fuentes al tanto de la investigación. De esta manera su defensa no podría alegar su inimputabilidad.

Es así que esta misma tarde Sabag Montiel podría declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Las pericias del arma

Continúan también las pericias sobre la pistola Bersa calibre 380 con el objetivo de averiguar la razón de que el arma no se disparó a pesar de que fue gatillada al menos dos veces. Según las primeras investigaciones, las balas secuestradas eran reales y el arma tenía aptitud de disparo. Esto finalmente lo determinará la pericia y será de gran importancia en la imputación de la Justicia federal.

En el monoambiente que alquilaba el detenido, ubicado en calle Uriburu, jurisdicción de San Martín, se encontraron cien balas en dos cajas. El allanamiento fue realizado esta mañana por Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

Quién es Sabag Montiel

Fernando Sabag Montiel, también conocido como “Tedi” tiene 35 años, nació en San Pablo, Brasil pero tiene nacionalidad argentina. Hasta el momento, se encuentra en una celda de la dependencia de la calle Cavia de la PFA.

Hoy también fue allanado su antiguo domicilio en Villa del Parque. En la planta baja de la propiedad hay una peluquería, mientras que en el primer piso vive una familia. Los investigadores encontraron un cartel que indicaba que allí no vivía Fernando, aunque esto no haya impedido que la policía efectuara el registro.

Según testigos, los policías no se llevaron secuestrado ningún elemento pero sí recolectaron testimonios escritos y orales con declaraciones de quienes habitaban el lugar.

Esta mañana, en una entrevista con “A la Barbarossa” (Telefe) habló un joven llamado Mario, quien aseguró ser amigo del detenido. “Desde que la mamá falleció hace algunos años, él era un marginal que no tenía nada que perder; y por eso a algunos nos sorprendió y a otros no, esto que pasó” comentó. Los periodistas le preguntaron si sentía que de verdad intentó a asesinar a la vicepresidenta y su respuesta sorprendió a todos: “Yo creo que su intención original era matarla sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.