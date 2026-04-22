22 de abril de 2026 - 19:13

A lo Vikings: José Luis Ramón pasó de la frazada a la espada y tuvo una bizarra despedida de la Legislatura

El diputado de Protectora, José Luis Ramón, tuvo su despedida oficial de la Legislatura con un show bizarro en pleno debate por la autonomía municipal.

José Luis Ramón ensayó una parodia de Vikings en su despedida de la Legislatura. Imagen generada con IA

José Luis Ramón ensayó una parodia de Vikings en su despedida de la Legislatura. Imagen generada con IA

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado José Luis Ramón (Protectora) cumplirá su mandato la semana que viene y dejará la actividad pública, por lo cual no quiso pasar desapercibido en la Legislatura y hoy sorprendió con un show “vikingo” en pleno debate por la autonomía municipal.

Leé además

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de consagración de autonomía municipal del Poder Ejecutivo. 

Diputados aprobó la enmienda que consagra la autonomía municipal: los cambios que aceptó el oficialismo

Por Martín Fernández Russo
El Gobierno presentó la reforma electoral en el Congreso.

El Gobierno envió la reforma electoral al Senado con Ficha Limpia y eliminación de las PASO

Por Redacción Política

Ramón tuvo una intervención efusiva desde el principio, cuando intentó que el proyecto de enmienda de la Constitución que impulsó el Poder Ejecutivo vuelva al archivo, dado el conflicto de poderes que atraviesa la elección de convencionales en San Rafael.

Sin embargo, el debate avanzó y minutos antes de pasar a la votación, Ramón se paró de su banca para dar su última actuación bizarra.

Después de tratar de “cobardes” a los aliados que iban a darle los dos tercios a la UCR, en medio de gritos cruzados, el diputado de Protectora sacó una espada de plástico roja que desató las carcajadas de todo el recinto.

Embed

Ya había dado un espectáculo similar cuando se debatió la ley que habilitaba el uso de armas Taser a los preventores con una pistola de agua. Ahora, redobló la apuesta para darle “épica” medieval.

Se refirió a los vikingos para hablar del campo de batalla político que son las elecciones y la derrota que tuvo Alfredo Cornejo en San Rafael, motivo por el cual se avanzó en la judicialización de ese proceso, dijo.

“Recién hablaba de los vikingos… los vikingos ganaban en el campo de batalla con esto. Y el campo de batalla son las elecciones en un lugar democrático”.

Ramón-espada
Jos&eacute; Luis Ram&oacute;n se despidi&oacute; con "&eacute;pica" bizarra de la Legislatura.&nbsp;

José Luis Ramón se despidió con "épica" bizarra de la Legislatura.

“Y para que no salga alguno a decir que esto es un arma, esto es un juguete, una cruz. Los tipos llevaban un hacha y dirimían sus problemas en el campo de batalla”, explicó Ramón.

“Este gobernador dice ‘yo lo voy a dirimir en un escritorio’ por el poder que tiene. Eso no es constitucional. Yo prefiero ser un vikingo, que se rían y que griten”, le respondió al oficialismo. “Pero las cosas se resuelven en el campo de batalla, en las elecciones, en el lugar que corresponde”, agregó.

Y completó, con pleno grito y espada levantada: “Lamento a aquellos cobardes que van a salirse del campo de batalla para dirimir la autonomía en un escritorio. El voto de Protectora Fuerza Política es negativo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El foro que se hará en Mendoza marcará el debut de Juan Carlos Jaliff como integrante del Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Marcelo DAgostino.  Su presidente, Julio Gómez, ni siquiera aparece en la lista de expositores. Foto: Prensa del Poder Judicial.

Mendoza será sede de un importante foro judicial que había organizado Marcelo D'Agostino antes de su renuncia

Por Jorge Yori
La jubilada Beatriz Viegas y su hijo, Pablo Martín Feijoo, involucrados en la venta del departamento de Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito

El hijo de una de las jubiladas dijo que Adorni le debe otros 65.000 dólares "por afuera"

Por Redacción Política
Javier Milei perdió impacto en la red social X y hasta fue superado por la diputada de izquierda Myriam Bregman.

Cae la imagen de Milei en la región y se ubica entre los presidentes peor valorados

Por Redacción Política
Parque Solar en Mendoza. Imagen ilustrativa

Parque Solar de Guaymallén: estas son las cinco empresas que buscan quedarse con la millonaria obra

Por Martín Fernández Russo