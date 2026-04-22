A lo Vikings: José Luis Ramón pasó de la frazada a la espada y tuvo una bizarra despedida de la Legislatura

El diputado José Luis Ramón (Protectora) cumplirá su mandato la semana que viene y dejará la actividad pública , por lo cual no quiso pasar desapercibido en la Legislatura y hoy sorprendió con un show “vikingo” en pleno debate por la autonomía municipal.

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Ramón tuvo una intervención efusiva desde el principio, cuando intentó que el proyecto de enmienda de la Constitución que impulsó el Poder Ejecutivo vuelva al archivo, dado el conflicto de poderes que atraviesa la elección de convencionales en San Rafael .

Sin embargo, el debate avanzó y minutos antes de pasar a la votación, Ramón se paró de su banca para dar su última actuación bizarra .

Después de tratar de “cobardes” a los aliados que iban a darle los dos tercios a la UCR , en medio de gritos cruzados, el diputado de Protectora sacó una espada de plástico roja que desató las carcajadas de todo el recinto.

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Ya había dado un espectáculo similar cuando se debatió la ley que habilitaba el uso de armas Taser a los preventores con una pistola de agua. Ahora, redobló la apuesta para darle “épica” medieval.

Se refirió a los vikingos para hablar del campo de batalla político que son las elecciones y la derrota que tuvo Alfredo Cornejo en San Rafael, motivo por el cual se avanzó en la judicialización de ese proceso, dijo.

“Recién hablaba de los vikingos… los vikingos ganaban en el campo de batalla con esto. Y el campo de batalla son las elecciones en un lugar democrático”.

Ramón-espada José Luis Ramón se despidió con "épica" bizarra de la Legislatura. Captura Youtube

“Y para que no salga alguno a decir que esto es un arma, esto es un juguete, una cruz. Los tipos llevaban un hacha y dirimían sus problemas en el campo de batalla”, explicó Ramón.

“Este gobernador dice ‘yo lo voy a dirimir en un escritorio’ por el poder que tiene. Eso no es constitucional. Yo prefiero ser un vikingo, que se rían y que griten”, le respondió al oficialismo. “Pero las cosas se resuelven en el campo de batalla, en las elecciones, en el lugar que corresponde”, agregó.

Y completó, con pleno grito y espada levantada: “Lamento a aquellos cobardes que van a salirse del campo de batalla para dirimir la autonomía en un escritorio. El voto de Protectora Fuerza Política es negativo”.