Edgardo Kueider cuestionó su posible traslado al penal Ezeiza y criticó a la jueza Arroyo Salgado

El ex senador Edgardo Kueider , que cumple prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre pasado, dijo este jueves que si regresa a la Argentina irá a la cárcel de Ezeiza y apuntó contra la jueza Sandra Arroyo Salgado .

"Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto. Yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este", relató Kueider en declaraciones televisivas.