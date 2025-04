Edgardo Kueider: "Las denuncias contra mí surgieron a partir de mi voto a favor a la Ley Bases"

Cristina Kirchner no suelta a Milei: el posteo de Semana Santa donde lo comparó con De la Rúa

En ese marco, Kueider afirmó que “las denuncias contra mí surgieron a partir de mi voto a favor a la Ley Bases” . Además, señaló que esa situación está vinculada con un sector del kirchnerismo/peronismo que no estaba de acuerdo con el DNU 70/30 y que, al mismo tiempo, que quería “hacer caer” el Gobierno de Milei .

El senador peronista Edgardo Kueider quiso cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar y lo demoraron El senador peronista Edgardo Kueider había intentado cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar.

Al final de la entrevista, Kueider aseveró que muchos representantes del kirchnerismo impulsaron un falso rumor para que se instale un pago de coimas para aprobar la Ley Bases que no existió. En cuanto a las imágenes donde se ve a Kueider contando dinero, junto a su secretaria, aseguró que “fueron grabados con cámaras que él mismo mandó a instalar y detalló” y que ese dinero es de “gastos reservados de la provincia que administraba”.

Y concluyó: “Le sirve cuestionar todo lo que tenga que ver con el Gobierno. Me condenan porque impedí que se vote en contra esa ley y no me lo perdonan".