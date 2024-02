Echaron a una empleada estatal por faltar casi 2 años al trabajo

A través de un decreto, el Gobierno provincial tomó la decisión de echar a una empleada estatal que faltó 552 días a su trabajo.

La norma es la 2145, con la que se informa que la profesional Marisa Ruth Marchesini, quien se desempeñaba en el área sanitaria del departamento de Las Heras, llevaba “quinientos cincuenta y dos días de licencia por la misma enfermedad”.

A raíz de la cantidad de faltas y presentaciones de licencias, se abrió un sumario sobre la nutricionista, que llegó a la cesantía firmada por el exgobernador Rodolfo Suárez; y la ministra de Salud, Ana Nadal, el pasado 17 de octubre del año pasado, pero que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Según consta en los considerandos del decreto, la Junta Médica de la Subsecretaría de Trabajo había otorgado el alta médica a Marchesini el 23 de mayo del 2017.

No obstante, luego de incesantes faltas injustificadas, se la citó a una audiencia indagatoria para el 12 de marzo del 2020. No obstante, la norma indica que “la mencionada profesional no compareció a la audiencia indagatoria, ni ejerció su derecho de defensa, por lo que no ha sido desvirtuado el material probatorio con el que se llegó a la imputación”-

En este sentido, la Instructora Sumariante aconsejó “aplicar la sanción de Cesantía a la Lic. Marisa Ruth Marchesini, por haber transgredido con su conducta lo dispuesto en el Art. 67 inc. a) del Decreto-Ley Nº 560/73″. Lo mismo sostuvieron desde el Consejo Deontológico y la Junta provincial de Reclamos y Disciplina.

En este sentido, se decidió en el decreto la sanción de cesantía.