Durísima respuesta de Lombardi a Lousteau por criticar a Macri: “Soberbio, ni los radicales te quieren”

El diputado nacional Hernán Lombardi cruzó con dureza a Martín Lousteau. El senador radical acusó a Mauricio Macri de romper la coalición que él mismo creó tras cerrar un pacto electoral con Javier Milei. “Hasta acá llegaste, individualista, soberbio”, advirtió Lombardi.

“Hasta acá llegaste individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo. Pero ensuciar a Mauricio Macri que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue 2 veces jefe de gobierno y luego Presidente, pasa todos los límites”, disparó Lombardi desde su cuenta de X, en respuesta a un mensaje que había difundido Lousteau más temprano, en el que volvió a apuntar contra el expresidente.

“Tergiversás la historia. Abandonaste irresponsablemente tu puesto de Embajador en USA. ¿Desde que lugar hablás?, ¿cuándo alguien te eligió para algo? Y falso sabelotodo, aprendélo bien: ni los radicales te quieren”, acusó Lombardi.

Hernán Lombardi cruzó en duros términos a Martín Lousteau tras sus críticas a Macri: “Ni los radicales te quieren”.

“Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio”

Las fuertes críticas al senador radical se dan luego de que volviera a señalar a Macri “como el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio”. Con un mensaje por redes sociales, Lousteau volvió a cuestionar el apoyo del exmandatario al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

“Mauricio Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019″, sentenció Lousteau.

“Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo. Era él o nadie. Pero las cuentas las pagamos siempre los mismos: todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás”, acusó el senador radical.

Martín Lousteau y Mauricio Macri. Archivo

La acusación de Macri contra Lousteau

El descargo de Lousteau se produjo luego de que Macri lo acusara esta mañana de “apoyar”- junto al titular de la UCR, Gerardo Morales y al diputado Emiliano Yacobitti- al candidato presidencial oficialista Sergio Massa.

“Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, denunció Macri esta mañana, en diálogo con radio Mitre.

Al momento de explicar sus declaraciones, indicó que siempre negociaron intercambios puntuales y que al justificarse siempre pusieron una excusa: “‘Que mi provincia, que la universidad tal’, pero en definitiva en contra de la mayoría de los argentinos”, detalló Macri.

Al ser consultado en radio Mitre sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por grande parte de la coalición, entre ellos varios referentes radicales, Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”. Y luego, para justificar su decisión de elegir a Milei como el presidenciable a apoyar a semanas de la segunda vuelta, remarcó: “Somos el cambio o no somos nada”.

