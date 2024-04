Dudas sobre voto negativo de los senadores radicales mendocinos

El revuelo generado por el dietazo que votaron a su favor los senadores el viernes, sigue dando qué hablar. Dos de los tres senadores mendocinos se opusieron y pidieron, vía administrativa, no recibir el aumento que superará los $6.000.000 brutos. Se trata del exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Juri, ambos radicales. Mientras que la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti aprobó el polémico incremento salarial, pero anunció que donará parte de su sueldo a escuelas de Mendoza, mediante sorteos.

Juri anticipó que, como otros legisladores anunciaron, intentará que se dé marcha atrás con este incremento “exagerado”, a través de otra resolución. Pero lo ve muy difícil: “Me cuesta pensar que si había tantas voluntades para aumentar, ahora las haya para retrotraer”, expresó en radio Jornada. Aclaró que es el único camino concreto para lograrlo. También desmintió que ella y Suárez hayan votado a favor, según una planilla que se difundió “malintencionadamente” en las redes sociales.

No obstante, la decisión más sorpresiva fue la que tomó la senadora Fernández Sagasti. A través de sus colaboradores, la legisladora kirchnerista informó que no estuvo de acuerdo con el aumento, a pesar de haber aportado su voto afirmativo. Un vocero sostuvo que ella “mostró su postura contraria al incremento de dietas en las reuniones donde se discutió el asunto y donde todos los bloques se mostraron de acuerdo”.

Entonces la senadora prometió que “aportará parte de su sueldo a escuelas públicas de Mendoza” y el criterio para la asignación de tal aporte será mediante el sorteo que realiza la quiniela de Mendoza, informó una fuente cercana a la senadora. “Según el primer premio se adjudicará a la escuela pública que corresponda”, detallaron.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti

El aporte será “material didáctico, deportivo, alimentos o materiales de construcción de acuerdo a las necesidades que establezca cada institución”, sostuvo uno de sus colaboradores en el Congreso.

Este diario se contactó con la Dirección General de Escuelas para conocer cómo tomaron esta medida y respondieron que “no han sido notificados” de tal procedimiento. Por lo cual no pueden opinar al respecto, todavía.

Juri intentará revertir el aumento

La senadora Juri compartió su análisis de la escandalosa votación y dijo: “Lo que pasó ayer hay que simplificarlo. Un grupo de senadores resolvió aumentarse las dietas y algunos ítems más que tenemos. En nuestra opinión y lo conversamos mucho con Rodolfo Suárez, quizá reconocemos que los gastos en Buenos Aires han aumentado un montón, pero consideramos que este era un incremento exagerado”, expresó en radio Nihuil.

La legisladora contó que intentaron, en principio, postergar esta discusión “teniendo en cuenta la situación de la Argentina, pero finalmente no ocurrió”. Además, afirmó que se empezó a “agitar” dentro de la Cámara esta decisión por los aumentos descomunales del vocero presidencial Manuel Adorni y otros ministros. “Fue un grupo de senadores que lo propuso y no nos pareció adecuado”, manifestó.

“Algunos nos abocamos a lo que era más importante en la sesión. Poder aprobar los pliegos de los embajadores y los tratados internacionales por los que estábamos trabajando. Finalmente se propuso en esa misma sesión la aprobación de las dietas, que como fue aprobada por la mayoría de los senadores, quedó ratificada”, continuó.

La senadora contó que “la mayoría del Frente de Todos acompañó esa iniciativa y también partidos provinciales”. Además, admitió que el presidente de su bancada, Martín Lousteau “votó afirmativamente también, aunque gran parte del radicalismo no lo hizo”.

La senadora nacional Mariana Juri (UCR).

Juri fue enfática en aclarar que ella no acompañó la iniciativa, dado a que circuló la información de que nadie se opuso fehacientemente y la sola presencia, significó un acompañamiento. “Las votaciones a mano alzada están previstas, sobre todo para las resoluciones. Como no estaba en el temario necesitaba los dos tercios. El hecho de no levantar la mano supone que uno no acompaña esa iniciativa. Se propone una votación a mano alzada y no es tomado como positivo el voto por la asistencia de un senador”, manifestó.

Y señaló que “está circulando malintencionadamente una planilla de votación donde dice que nosotros acompañamos. Quiero aclarar que se trata de la votación anterior sobre los tratados internacionales. Una votación a mano alzada, no tiene planilla”.

Esta versión se contrapone a la de Lousteau, quien consideró que todos los senadores votaron a favor, a pesar de no levantar la mano. “Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos. Si no se vota así, es porque hay un acuerdo previo. Si un senador no acepta, lo que tiene que hacer es decir ‘quiero que conste en actas que mi voto es negativo’”, afirmó en contacto con Radio con Vos. No es lo que hicieron los senadores mendocinos de la UCR, en este caso.

Por último, Juri anticipó que presentará una resolución para intentar dar marcha atrás con este incremento, ya que es la única forma de concretarlo definitivamente. “Solamente se podría hacer a través de una sesión. Es la única manera de retrotraerlo. No lo puede hacer la Vicepresidenta, solo los senadores. Me hubiera gustado que no se tratara y lo veo muy difícil porque fue aprobado por una gran mayoría pero lo vamos a intentar”, completó.

A su turno, el exgobernador Suárez hizo sus apreciaciones también, en las cuales hubo críticas a Javier Milei y una iniciativa que ha tenido como protagonista al mendocino Luis Petri, quien es ministro de Defensa de la Nación. “Voté en forma negativa porque no corresponde, es falta de empatía con quienes la pasan mal”, contó a Canal 7. Pero también cuestionó al propio gobierno nacional: “Esto lo desencadenó que el Presidente se desacopló de las paritarias nacionales y le dio un sueldo al vocero presidencial (Manuel Adorni) arriba de 5 millones de pesos. Tampoco hay que comprar aviones porque nadie sabe cuánto se gasta y no sé si es una política necesaria para Argentina”.

No sólo aumento, también se asignaron aguinaldo

La maniobra de los senadores nacionales tuvo un adicional millonario. No sólo se aplicaron un aumento salarial que llevará las dietas de 1,7 millones de pesos a más de 4 millones de pesos de bolsillo, sino que, además se asignaron aguinaldo, un beneficio del común de los trabajadores que hasta ahora no recibían.

En efecto, a partir de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. La dieta número 13 (más de 4 millones de pesos extra) será equivalente a dos medio aguinaldos. Los trascendidos indican que los senadores entendieron que debían equipararse con los empleados del Senado, que sí cobraban aguinaldo. También se estuvo diciendo últimamente que algunos empleados cobraban más que los senadores, lo que fue caldo de cultivo de la “rebelión”.

De acuerdo con la resolución, cada dieta será equivalente a 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo, si correspondiera (es el plus que cobran los legisladores nacionales con domicilio real a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires).

Hay que recordar que el 11 de marzo pasado, bajo presión del presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían dispuesto “desenganchar” las dietas legislativas de los aumentos que perciben los empleados legislativos vía paritarias.

Esa resolución generó malestar entre los legisladores, sin distinción partidaria, y brotaron proyectos para ajustar las dietas según diferentes parámetros. El que prosperó este jueves está atado a los módulos, que son la unidad de medida utilizada para los sueldos de los empleados legislativos. En la práctica, funcionará como un nuevo “enganche”.

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre las autoridades del Congreso y los tres gremios legislativos (Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN) subió el valor del módulo un 8% a partir del 1ro de marzo, con lo que quedó en $1.802.

De esta manera, un senador pasará a cobrar $4.505.000 de dieta, más $1.802.000 por gastos de representación y otros $2.302 de desarraigo si correspondiera. En total, percibirían $6.309.302 brutos. Este gasto será afrontado con partidas del Senado.

Cabe recordar también que hace un mes atrás, la vicepresidenta ya había autorizado una recomposición de los sueldos de senadores nacionales en un 30%, pero tras las críticas que surgieron del propio jefe de Estado, terminó cediendo y retrotrayendo el aumento.

Sin embargo, luego de esa decisión ratificó que ella estaba a favor del aumento, ya que había que consideraba que la labor de los legisladores debía estar bien recompensada de acuerdo al nivel de responsabilidad institucional que desempeñan. Al final este aumento, que no es su responsabilidad, representa mucho más que ese incremento del 30%.

Milei criticó la decisión de la Cámara alta de subirse el sueldo en una votación a mano alzada sin registro nominal, y aclaró que los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, para evitar que el escándalo se le vuelva en su contra como un búmeran.

“Así se mueve la casta los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza el 2025 será paliza histórica”, escribió en su red social X. Después tuvo que reconocer que también actuaron así otros legisladores de Juntos por el Cambio.