Dos hombres llevan casi dos meses presos por insinuar en redes que la esposa de Gerardo Morales le fue infiel

A principios de enero, dos personas fueron apresadas por orden de la Justicia jujeña tras publicar en Twitter, plataforma ahora conocida como X, comentarios que ponían en duda la fidelidad de Tulia Snopek, la esposa del ex gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

Los hombres, que llevan 48 días detenidos, fueron identificados como Marcelo Nahuel Morandini, un profesor universitario de 45 años y padre de dos niñas de 4 y 8; y Humberto Roque Villegas, de 42 años, quien se dedica a la serigrafía.

El pasado 4 de enero, Morandini publicó en la red social X que fue citado a una audiencia que se llevaría a cabo el día siguiente. En esa misma plataforma, el hombre había tuiteado el 26 de diciembre una irónica acusación contra la esposa de Gerardo Morales, Tulia Snopek.

Marcelo Nahuel Morandini tuiteó el 4 de enero que la policía de Jujuy lo citó a una audiencia y que todo indicaba que iba a ir preso. Foto: Captura X, antes Twitter.

En el posteo, el también ingeniero ambiental escribió: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

El posteo por el que fue arrestado el profesor universitario, Marcelo Nahuel Morandini. Foto: Captura X, antes Twitter.

El 5 de enero, el juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos, dictó la prisión preventiva por 60 días para Morandini y dispuso que la causa sea elevada a juicio.

Sin embargo, el profesor no es el único afectado por el dictamen del magistrado, ya que Villegas también fue arrestado por difundir en Facebook imágenes de la hija del matrimonio del ex gobernador con la abogada. En particular, el hombre había publicado fotografías de la menor en las que ponía en duda que fuera hija de Morales y alegaba que era fruto de un amorío entre Snopek y el músico de Los Tekis.

Durante la audiencia, el fiscal Hugo Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 1 de Jujuy, alegó que los posteos perturbaron “el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir”, haciendo referencia a la menor.

Gerardo Morales y la abogada Tulia Snopek se casaron el viernes 7 de diciembre en un ritual indígena, en Jujuy. Foto: Gentileza

Y agregó: “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”. En este sentido, a los hombres se los acusa de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” (contra Snopek) “en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”.

En este marco, Morandini y Villegas podrían enfrentar una pena de 8 años de cárcel.

En la causa que se inició tras la denuncia de la propia esposa del ex gobernador jujeño, también se busca a una mujer que habría difundido, por medio de un audio de WhatsApp, la información de que la relación prohibida entre Snopek y el músico del grupo folclórico era cierta.

En adición, la querella también puso en conocimiento que Snopek sufre un “serio estrés” desde que iniciaron los rumores. Además, en un informe psicológico presentado por los fiscales se constata que la mujer padecía “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia”, “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad” y una “disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, todo acompañado de un “mecanismo defensivo de aislamiento”.