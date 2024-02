Milei postergó la reunión con Macri y se prepara para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora en Washington

Javier Milei demoró su reunión con el expresidente Mauricio Macri en medio de las negociaciones para juntar La Libertad Avanza con el Pro. Además, el mandatario inició los preparativos para participar en la Conferencia de la Acción Política Conservadora, en Washington DC.

Milei será uno de los oradores del encuentro, en fecha a determinar, en una reunión en la que tendrán también la palabra el exmandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump, su exasesor Steve Bannon, el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020.

Como en viajes anteriores, el jefe de Estado se trasladará en avión de línea a la capital estadounidense, acompañado en principio de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y en Estados Unidos es probable que se sume el embajador argentino en ese país, Gerardo Werthein.

También asistirán la ex primera ministra británica Liz Truss, el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson, el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson, el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel, y presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly y el ex embajador estadounidense en Israel David Friedman, consignó la agencia de noticias Europa Press.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) es una cumbre que reúne a activistas conservadores y representantes electos de Estados Unidos y que se realiza desde 2010, organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, una asociación que tiene su sede central en National Harbor, a 19 kilómetros de Washington DC.

La reunió con Macri

Según informó TN, desde la Casa Rosada afirman que la cumbre con Macri está atrasada y abren la posibilidad de que no se efectivice. “Milei habla con Macri todo el tiempo por teléfono y no cree que haga falta juntarse para cerrar un acuerdo legislativo”.

Por otra parte, esta mañana la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tomó distancia del expresidente. “Es re fácil el acuerdo porque nuestro votante fue masivamente en la segunda vuelta a votarlo a Javier Milei”, dijo Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio La Red, en las que ratificó que no le tiene que “pedir permiso a nadie” y afirmó que representa a la parte mayoritaria del PRO ya que ganó “una interna abierta”.

“No es un cogobierno, no es un tema de cargos sino de principios, pero hay que ver si después nos bancamos esto, porque a la hora de la verdad, algunos terminan diciendo `esto no me lo toques, cuidado con este interés que es mío`”, afirmó la funcionaria.

Según Bullrich, “la Argentina de mantener los intereses de todos y querer cambiar, no existe. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla, entonces mi objetivo como actual presidente del PRO es traer al partido a una estrategia de cambio”.

“Hoy el PRO está en el cambio, los militantes, los legisladores, habrá una ínfima minoría que no está, la gente lo apoya y es cuestión de concretarlo, no es tan difícil”, añadió. En esa línea, recordó que “los 37 diputados del PRO votaron a favor de la ley (Bases), en particular y en general”.