Dólar blue: una senadora del FdT sugirió movilizar a la “Policía Federal en la puerta de cada cueva”

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio sugirió movilizar a la “Policía Federal en la puerta de cada cueva” para controlar el dólar blue.

En una entrevista para la radio Futurock, la legisladora oficialista habló de la ministra de Economía y de su relación con la vicepresidente Cristina Kirchner.

“Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. No se me ocurrió nunca preguntarle porque para mí es obvio”, respondió Di Tullio.

La legisladora consideró a Batakis una economista “peronista” y destacó que, en consecuencia, “tiene todos los números en la cabeza pero también a toda la gente, y eso es lo importante”.

El viernes viernes Di Tullio publicó un tweet con un video a partir del cual un periodista acusaba a productores de retener soja para no liquidar dólares.

Sin embargo, horas después el periodista autor del video tuvo que pedir disculpas ya que no se trataba de soja sino que era un acopio de semillas de girasol.

Este domingo, consultada por la demora en la liquidación de granos por parte de los grupos agropecuarios, la legisladora explicó que se trata de “una especulación para que suba el dólar oficial”.

Di Tullio consideró que el Gobierno “está siendo atacado” y señaló que cuenta con las “herramientas legales” de las leyes de Abastecimiento, de Emergencia Alimentaria y de Emergencia Económica para “dirimir este conflicto de intereses”.

Sobre el dólar paralelo, sugirió movilizar a la “Policía Federal en la puerta de cada cueva”, al señalar que “hace falta” porque no es que esas transacciones “tengan efecto real en la economía”, sino que “tienen un efecto en la psiquis colectiva”.