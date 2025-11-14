14 de noviembre de 2025 - 20:48

Dividen la Secretaría de Daniel Scioli: Adorni estará a cargo de Turismo y Santilli, de Deportes

Milei dispuso modificaciones que dividen ambas secretarias, cuyas funciones pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior.

Nuevos cambios en el gabinete : El Ministerio de Turismo queda en manos de Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli. 

 

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La gestión de Turismo quedará bajo la órbita de Manuel Adorni dentro de la Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será de Diego Santilli.

Según información de Agencia Noticias Argentinas, otorgada por fuentes oficiales, señalaron que el Renaper y la administración de los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior.

En este contexto, el hasta ahora secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, seguirá en el Gobierno, aunque su nuevo rol aún no se ha definido.

Cambios en el organigrama del gobierno de Milei

En tanto, y en otros cambios en el organigrama del Poder Ejecutivo, Santilli designó a Gustavo Coria para que lo secunde en el Ministerio del Interior. Coria, que deberá dejar su banca en la Legislatura bonaerense, es miembro del círculo estrecho del ex legislador del PRO.

Si bien el diseño final del organigrama aún sigue modificándose, el nombramiento formal de Coria como viceministro se verá reflejando en el Boletín Oficial la próxima semana, cuando los cambios conversados con Adorni se hagan formales.

Las modificaciones en el gabinete del gobierno nacional se precipitaron después de las elecciones del 26 de octubre, cuando a fines de ese mes renunció el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Poco después el secretario del Interior Lisandro Catalán también dejó su cargo.

