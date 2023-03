Disparos cruzados en Maipú: Stevanato criticó al Gobierno, Majul contestó y habló de “fuego amigo”

Con los precandidatos en carrera para los departamentos que desdosblaron sus elecciones municipales, el debate político comienza a aumentar conforme nos acercamos a la fecha de las primarias, que se desarrollarán el 30 de abril. No obstante, si bien son siete las comunas que separaron los comicios, por ahora la que mayor polémica ha generado es Maipú, en la cual el intendente, Matías Stevanato, apuntó contra los organismos de control, los vinculó al radicalismo y aseguró que “traban la gestión”; mientras que el gobierno provincial se defendió y acusó “fuego amigo” por parte del propio peronismo maipucino.

En una entrevista con Los Andes, Stevanato, que irá por la reelección, criticó la decisión del radicalismo de copar la presidencia del Concejo Deliberante, con el radical Mauricio Pinti (que también es precandidato por Cambia Mendoza), pero acto seguido indicó que hay un “avance” sobre la Justicia y los órganos de control.

Particularmente, sobre el Tribunal de Cuentas, presidido por el radical Néstor Parés, expresó que “tiene una lupa diferente con municipios que son de otro color político”; y lo mismo mencionó con la Oficina de Ética Pública, que la comanda otro radical: Gabriel Balsells.

“En enero respondimos más de 30 pedidos de informes sólo de la Oficina de Ética Pública. Tengo un equipo de gente trabajando para responder esos pedidos. Algunos meten pedidos de informes, uno prepara todos esos archivos de años anteriores, los tiene listos y después no vienen. Cuando se cruza el límite del control para trabar la gestión, lo que hay no es una auditoría, se genera un perjuicio a los vecinos. No se puede trabar la gestión por un control”, mencionó Stevanato.

Además, también dijo que “lo más sano sería que respetemos la independencia de las instituciones” y que el Tribunal “sea presidido por alguien que no venga de ningún partido”.

Repercusiones políticas

Quien salió en defensa del actual intendente fue el diputado nacional, Adolfo Bermejo. El legislador sostuvo que “es real el abandono del Gobierno de Mendoza hacia Maipú. Pero también la importante inversión municipal para construir una escuela secundaria, mejorar el estado de calles en zonas rurales y atender el gran déficit de inseguridad”, expresó.

Adolfo Bermejo

Ante esto, Néstor Majul, actual subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad y precandidato a intendente, disparó contra Stevanato y expresó que “nuevamente el reclamo del Intendente de Maipú es poco certero”.

Nuevamente el reclamo del Intendente de Maipú, @MatiasStevanato es poco certero. Le incomoda que controlen su gestión y se olvida que la mayoría de los pedidos de informe son realizados por su legislador y actualmente amigo, Duilio Pezzutti. https://t.co/CUxpqYFL6b — Néstor Majul (@MajulNestor) March 27, 2023

No obstante, agregó que a Stevanato “le incomoda que controlen su gestión” y dijo que “se olvida que la mayoría de los pedidos de informe son realizados por su legislador y actualmente amigo, Duilio Pezzutti”.

El actual legislador, que recientemente se bajó de su precandidatura en el peronismo, supo marcar problemas y enfrentarse en varias oportunidades a la gestión de Stevanato. No obstante, le contestó a Majul al indicar que “si hay algo que ha caracterizado mi trabajo es la responsabilidad y el compromiso a lo largo de toda mi gestión”.

Nestor, si hay algo que ha caracterizado mi trabajo es la responsabilidad y el compromiso a lo largo de toda mi gestión.



Algo muy diferente a lo suyo, que no ha mostrado ni voluntad de cumplir sus funciones.



Recién lo vemos en estos días de campaña por Maipú. https://t.co/YLuuxqPxn1 — Duilio Pezzutti (@duilio_pezzutti) March 27, 2023

Y embistió contra el radical: “Algo muy diferente a lo suyo, que no ha mostrado ni voluntad de cumplir sus funciones. Recién lo vemos en estos días de campaña por Maipú. Honre con responsabilidad su cargo por favor”.