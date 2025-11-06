6 de noviembre de 2025 - 16:44

Discapacidad: el abogado de Diego Spagnuolo aseguró que los audios son falsos y pidió anular la causa

El letrado Mauricio D’Alessandro advirtió que las grabaciones están editadas y pasadas por Inteligencia Artificial. El implicado, por su parte, sostiene que “no es su voz”. Qué dijo el fiscal.

Diego Spagnuolo&nbsp;

Diego Spagnuolo 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El abogado de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad( ANDIS), aseguró que los audios que derivaron en la causa judicial en su contra no son reales y pidió su nulidad. Según explicó Mauricio D’Alessandro, las grabaciones habrían sido manipuladas o creadas mediante IA.

Leé además

Coimas en Discapacidad: allanamientos en las sedes de la Andis y la Droguería Suizo Argentina. (archivo)

La Cámara Federal intervendrá mañana en la causa Andis por primera vez

Por Redacción Política
Comenzó el juicio por la causa Cuadernos 

Cristina Kirchner fue acusada de "jefa de la asociación ilícita" en el inicio del juicio de la causa Cuadernos

Por Redacción Política

“Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”, expresó el letrado ante los medios tras la audiencia en los tribunales de Comodoro Py. Su cliente “sostiene que no es su voz” y esperarán a que se levante el secreto de sumario para analizar el material.

En esos audios también se mencionaba a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. Tras la difusión de esas grabaciones, el presidente Javier Milei firmó un decreto que dispuso la inmediata remoción de Spagnuolo de su cargo.

Desde que ocurrió el escándalo que resonó a nivel nacional, el exfuncionario no había hecho declaraciones públicas sobre el contenido de las grabaciones. La defensa planteó la posibilidad de un espionaje ilegal, incluso con conexiones internacionales.

En línea con eso, exigieron anular toda la investigación por considerar que se vulneró la intimidad del imputado.

El fiscal se opuso al pedido de Spagnuolo

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de nulidad. “Los audios no tienen valor probatorio en este momento y hay otros elementos en el expediente que justifican la pesquisa”, argumentó.

Entre ellos, destacó el decreto presidencial que cesó a Spagnuolo. “Resulta llamativo que ahora se hable de IA cuando, al ser despedido, no se mencionó nada similar. No existe ninguna prueba de espionaje ilegal”, agregó Picardi.

La situación judicial de Spagnuolo es complicada, ya que la fiscalía comprobó que el extitular de la ANDIS borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La presentación de los proyectos sobre minería se realizó en un anexo de la Legislatura provincial. Foto: Prensa Diputados.

Arrancó el debate de la minería en Diputados: qué proyectos se trataron

Por Jorge Yori
La vicegobernadora destacó la conducción de Cornejo durante la campaña y criticó la escasa presencia del ministro en el territorio. Petri replicó que su intención fue resaltar el rol de la secretaria general de la Presidencia en el armado nacional.

Hebe Casado fulminó a Luis Petri tras sus dichos sobre las elecciones: "No se lo vio mucho en campaña"

Por Jorge Yori
La nueva conducción de la UCR se definiría la semana próxima. Foto. Daniel Caballero.

Quién quedará al frente de la UCR y qué le pidió el sector de Petri a Cornejo

Por Jorge Yori
Comienza el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: de qué la acusan

Comienza el juicio contra Cristina Kirchner por la causa Cuadernos: de qué la acusan

Por Redacción Política