Discapacidad: el abogado de Diego Spagnuolo aseguró que los audios son falsos y pidió anular la causa

El abogado de Diego Spagnuolo , exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), aseguró que los audios que derivaron en la causa judicial en su contra no son reales y pidió su nulidad. Según explicó Mauricio D’Alessandro, las grabaciones habrían sido manipuladas o creadas mediante IA.

Cristina Kirchner fue acusada de "jefa de la asociación ilícita" en el inicio del juicio de la causa Cuadernos

“Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla” , expresó el letrado ante los medios tras la audiencia en los tribunales de Comodoro Py. Su cliente “sostiene que no es su voz” y esperarán a que se levante el secreto de sumario para analizar el material.

La causa comenzó en agosto, luego de que se difundieran grabaciones en las que Spagnuolo presuntamente hablaba de un sistema de retornos del 3% en compras de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

En esos audios también se mencionaba a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. Tras la difusión de esas grabaciones, el presidente Javier Milei firmó un decreto que dispuso la inmediata remoción de Spagnuolo de su cargo .

Desde que ocurrió el escándalo que resonó a nivel nacional, el exfuncionario no había hecho declaraciones públicas sobre el contenido de las grabaciones. La defensa planteó la posibilidad de un espionaje ilegal, incluso con conexiones internacionales.

En línea con eso, exigieron anular toda la investigación por considerar que se vulneró la intimidad del imputado.

El fiscal se opuso al pedido de Spagnuolo

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de nulidad. “Los audios no tienen valor probatorio en este momento y hay otros elementos en el expediente que justifican la pesquisa”, argumentó.

Entre ellos, destacó el decreto presidencial que cesó a Spagnuolo. “Resulta llamativo que ahora se hable de IA cuando, al ser despedido, no se mencionó nada similar. No existe ninguna prueba de espionaje ilegal”, agregó Picardi.

La situación judicial de Spagnuolo es complicada, ya que la fiscalía comprobó que el extitular de la ANDIS borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

Pero además, un día antes de que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia.