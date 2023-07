Diputados modifican la ley para debates pre electorales y podría haber hasta 19 en todo Mendoza

La ley de debate pre electoral saldrá con cambios, con respecto al proyecto del senador Lucas Ilardo (PJ) que aprobó el martes el Senado provincial. Diputados del peronismo propusieron que no sólo participen candidatos a la Gobernación, y sus compañeros o compañeras de fórmula, sino también que cada municipio sea invitado a adherir “en la categoría de candidatos/as a las intendencias municipales”.

La potestad quedará en manos de cada municipio y, en caso de adherir todos, serán 19 los debates. Habrá uno obligatorio con candidatos a gobernador y vice, para el que deberá definirse fecha y lugar aunque pueden haber más si esa es la intención. El Senado deberá aprobar los cambios y eso sucederá el viernes porque hay una sesión especial convocada. La Junta Electoral de la provincia deberá avanzar con la reglamentación luego de la promulgación.

El senador Lucas Ilardo (PJ) promueve a partir de una ley que los candidatos a la gobernación y vicegobernadores, propicien una discusión de ideas previo a las elecciones generales del 24 de setiembre en la que el electorado mendocino decidirá quién ocupará el sillón de San Martín a partir del 10 de diciembre. Deberá realizarse a partir de los 20 días anteriores a la elección general. El plazo máximo para concretarlo serán los 7 días anteriores al comicio.

La intención fue aprobada por unanimidad por lo que el apoyo de Cambia Mendoza quedó manifestado. Todo indicaba que en la Cámara de Diputados se sancionaría esta mañana sin problemas, pero hubo pedidos por parte de diputados peronistas para ampliarlo a los municipios. Y empezaron las discusiones sobre cómo plasmarlo en el texto teniendo en cuenta la autonomía municipal.

“En principio fue una discusión que no solamente planteó el Frente, sino que también otros sectores con representación parlamentaria. Creemos que tiene que haber un debate obligatorio, es bueno para la democracia y para el crecimiento de la institucionalidad que ya tiene la provincia de Mendoza. Pero también es bueno avanzar sobre el tema municipal”, aseguró Germán Gómez, jefe de bloque de diputados peronistas, a Los Andes.

El senador Lucas Ilardo (izquierda), autor del proyecto de ley que se modificó en la Cámara de Diputados. Foto: Orlando Pelichotti

El legislador sanrafaelino considera que los los gobiernos municipales conforman “la primera línea de acción a la que concurre el vecino, la vecina con un reclamo provincial, nacional y municipal, entonces es importante debatir qué se quiere en los municipios”. Detrás de su banca, se ubica Omar Félix quien es candidato a intendente en San Rafael, por lo que podría inducirse que la comuna administrada por su hermano Emir, será una de las que propicien este intercambio.

Adhesión, no obligación

El proyecto aprobado dice textualmente en su artículo primero: “Incorpórese el Título III bis a la Ley Nº 2551, Ley Electoral Provincial y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera” para desplegar seis artículos.

Allí se estipula quiénes participan, los plazos de convocatoria, qué debe incluir la reglamentación la cual deberá redactar la Junta Electoral Provincial. como por ejemplo los temas a debatir, la selección de moderadores, etc que se discutirá con apoderados de partidos políticos, representantes de universidades y de medios de comunicación.

El segundo artículo del proyecto dice: “Invitase a los Municipios a adherir a la presente Ley, en la categoría de candidatos/as a las Intendencias Municipales”. Por lo tanto habrá que esperar la reglamentación porque en caso de adherir a la ley, a través de una Ordenanza municipal, no sólo contarán con un debate obligatorio sino que serán alcanzados por el resto del articulado incorporado en el Título III.

Esto incluye, entre otras cosas, que el debate sea transmitido en vivo por medio de señal única por los medios de comunicación públicos, tanto estatales como privados de la provincia, como así también a través de los perfiles oficiales en redes sociales y servicios de streaming del Gobierno de la Provincia de Mendoza.

La señal única será puesta a disposición de todos los medios de comunicación públicos tanto estatales como privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita. Y esta transmisión deberá contar con los mecanismos de accesibilidad disponibles, incluyendo la lengua de señas argentina. Si adhieren los 18 departamentos, esta logística deberá replicarse en 19 ocasiones porque hay que agregarle el debate de candidatos a la Gobernación, que era el espíritu del proyecto.

“Por una cuestión de que es una ley nueva, que la vamos a poner en funcionamiento y eso hay que ver, una cosa es la ley en términos de legalidad y otra cosa es la ley en términos de legitimidad. Hay que ver cómo se comporta esta ley en la realidad. Entonces, para no invadir cuestiones que puedan, en cierta forma, afectar la autonomía municipal, es que hemos generado un artículo para darle esa libertad”, explicó Gómez.

La intención es que la normativa no transgreda “esa posible autonomía municipal que podríamos generar imponiéndole a los municipios. Entonces como primera medida le damos la posibilidad de que puedan adherir”. En ese sentido, Gómez proyectó la generalización de estos debates municipales para las elecciones del 2027.

“Esto (que todos los candidatos debatan) no se va a poder aplicar en esta elección, ¿por qué? Porque tienen que hacer una ordenanza que adhiera a eso, no van a dar en principio los plazos, esto va a ser para el futuro”, dijo sobre los municipios que deben adaptarse, en caso que quieran. “Podría llegar a haber alguno, pero esto requiere una ordenanza, la ordenanza requiere un debate, un despacho de comisiones, no van a dar los tiempos electorales”, indicó el diputado mirando los departamentos que desdoblaron elecciones y tienen sus comicios generales el 3 de setiembre.

Estos cambios serán aprobados por el Senado que tiene sesión especial el viernes. Las sesiones especiales, al momento de ser convocadas, tienen que tener el temario definido. Además de la ratificación de un decreto por aumento salarial de residentes, se incluyó el proyecto de ley del debate preelectoral, por lo que una vez votada la iniciativa, será promulgada por el Poder Ejecutivo para que la Junta Electoral pueda trabajar en la reglamentación.