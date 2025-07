Diputados de la oposición repudiaron los dichos del embajador de Estados Unidos

“Este señor cree que es el virrey de los viejos imperios. No sabe que acá hubo un 25 de mayo de 1810 y un 9 de julio de 1816”, lanzó en declaraciones radiales.

El ex embajador ante el Vaticano recordó que el 21 de marzo de 2019, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos prohibió el ingreso al país de Cristina Kirchner y sus hijos, l a Cámara de Casación Penal argentina rechazó el recurso de apelación de la expresidenta en la causa Vialidad.

Embed "Peter Lamelas":

Por las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina pic.twitter.com/IGWNizSm77 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 22, 2025

Para el diputado peronista, este ensañamiento norteamericano contra Cristina Kirchner responde a una lógica de “derecho penal del enemigo”, una doctrina que, según explicó, busca disciplinar políticamente a determinados actores. También repudió el enfoque “colonial” de los dichos de Lamelas en relación a la apropiación de recursos naturales argentinos.

“¿Quién le dio autoridad para recorrer el país diciendo qué acuerdos podemos firmar y cuáles no? ¿Qué pretende recuperar, el litio, el agua, Vaca Muerta, las tierras de la Patagonia?”, se preguntó Valdés.

En la misma sintonía, el diputado nacional de la UCR Julio Cobos sostuvo que Lamelas “desconoce el federalismo de Argentina” y que “los estados provinciales tienen autonomía”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1948042679318962277&partner=&hide_thread=false El embajador desconoce el federalismo de Argentina, los estados provinciales tienen autonomía. No se puede entrometer en temas nacionales y provinciales que claramente no le incumben. pic.twitter.com/cgrXsjpOfu — Julio Cobos (@juliocobos) July 23, 2025

“No se puede entrometer en temas nacionales y provinciales que claramente no le incumben”, sentenció el radical en declaraciones publicadas en su cuenta de la red social X.

Por su parte, los diputados socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de resolución para expresar el “enérgico repudio” a las declaraciones del futuro embajador “por constituir una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional”.

“Argentina se respeta”, escribió Paulón, quien agregó que Milei “debe rechazar su plácet y cartas credenciales”. Por su lado, el referente del PTS Nicolás del Caño también manifestó su “absoluto repudio a las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos”. “Quiere que seamos una colonia Yanqui. Fuera el ‘Virrey’ Lamelas”, señaló el referente del Frente de Izquierda.

En tanto, el diputado de UxP Eduardo Toniolli se hizo eco de las declaraciones del futuro embajador y expresó con ironía: “¡Bienvenido Peter Lamelas a la Argentina! ¡Te esperamos en tu gira por las provincias!”.

Lamelas declaró ayer ante el Senado estadounidense que la ex presidenta Cristina Kirchner “ha sido procesada y declarada culpable de fraude por no uno, sino dos tribunales”, opinó que “si no fuera política, estaría en prisión” y sostuvo que “está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”.

En su calidad de postulante a embajador y como parte del trámite de aprobación en su cargo, Lamelas sostuvo que tiene previsto recorrer las 23 provincias argentinas “para dialogar con los gobernadores” y “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”.