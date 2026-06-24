Diputados: la oposición intentó incluir la interpelación de Adorni con votos del PRO, pero no alcanzó

Con el sorpresivo apoyo del bloque del PRO , la oposición intentó este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados forzar la inclusión en el temario de la sesión de los proyectos de ley que plantean la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Sin embargo, los votos no alcanzaron.

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La moción de apartamiento de reglamento formulada por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , recibió 122 respaldos y 108 votos negativos, lo que determinó su rechazo ya que se requería una mayoría agravada.

Valiéndose de este resultado, desde la bancada del PRO salieron a reinvindicar el acuerdo al que llegaron días atrás con el oficialismo para tratar los expedientes vinculados a Adorni en la comisión de Asuntos Constitucionales , a cambio de dejar sin quórum la sesión opositora del martes en la que se preparaba una ofensiva contra el jefe de Gabinete.

A raíz de ese pacto, (al que también adhirieron diputados de la UCR, el MID e Innovación Federal) desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas salieron a denunciar una complicidad de estos sectores “dialoguistas” con los delitos de corrupción que se le adjudican al ministro coordinador.

Para el PRO, el resultado de la votación de este miércoles le da la razón a quienes negociaron abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para que la Cámara baja aborde el tema Adorni.

“LOS NÚMEROS HABLARON: DATO MATA RELATO. Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión. Fueron 122 votos a favor y 108 en contra, lejos de los necesarios. El PRO votó a favor. Aun así, no alcanzó”, indicaron en un posteo en redes sociales.

Embed LOS NÚMEROS HABLARON: DATO MATA RELATO.



Hoy quedó confirmado lo que advertimos desde el primer día: no estaban los votos para aprobar el apartamiento de reglamento y forzar la interpelación sin pasar por comisión. Fueron 122 votos a favor y 108 en contra, lejos de los… pic.twitter.com/g5D5mtD92y — PRO Diputados (@prodiputados) June 24, 2026

“Por eso ayer no bajamos al recinto: no para defender a Adorni, sino porque el resultado iba a ser exactamente este. Un show político sin consecuencias”, agregaron en un comunicado difundido en las redes sociales del bloque de diputados nacionales que preside Ritondo.

Asimismo, señalaron que “mientras algunos apostaban a la puesta en escena” desde el PRO y otros bloques se logró que “la Comisión de Asuntos Constitucionales se convoque para el próximo martes con todos los expedientes en temario”.