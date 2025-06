Diputados kirchneristas piden expulsar a José Luis Espert por insultar a la hija de Cristina Kirchner

Espert pidió que Cristina Kirchner no cumpla prisión domiciliaria: "La chorra se cree que está de joda"

Allí, Espert recordó un tuit suyo del 2012 dirigido a la hija de la ex mandataria. “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?” , se citó a sí mismo Espert, tras lo cual fue abucheado por varias personas presentes en el auditorio ante el exabrupto y provocación.

Afirmaron que la conducta de Espert “lesiona gravemente la legitimidad simbólica de esta Cámara”.

Para los diputados, “el agravio de Espert no se limitó al insulto: con su accionar, habilitó discursivamente la reproducción de discursos de odio, que degradan la calidad democrática y deshumanizan al adversario político, incluso en sus relaciones familiares”.

“El machismo que impregnan sus palabras no puede ser desestimado como un mero ‘exceso verbal’. Por el contrario, debe ser sancionado con todo el rigor institucional que la Constitución y el reglamento nos habilitan a aplicar”, reprocharon.

Y agregaron que “este Congreso tiene la posibilidad de enviar un mensaje claro y contundente a la sociedad: no todo vale en la política, no todo se justifica en el discurso, y no es admisible que un representante del pueblo incurra en agresiones públicas de esta índole sin que el cuerpo delibere y actúe en consecuencia”.