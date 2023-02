Diputados: el oficialismo busca apoyos para “salvar” las extraordinarias con una sesión antes de fin de mes

El Frente de Todos trabaja para realizar una sesión antes de fin de mes y “salvar” de esa manera el período extraordinario en la Cámara de Diputados. Para eso, busca apoyo en los bloques “del medio”, que podrían ser garantes del quórum ante la resistencia que sigue ejerciendo Juntos por el Cambio.

El objetivo en la mira de Germán Martínez, jefe de la bancada, es llegar al recinto con el número asegurado y sesionar con una agenda consensuada, para evitar un traspié como el que sufrió en diciembre pasado con el fracaso de tres sesiones al hilo.

Al tope de las prioridades figura la moratoria previsional, que permitirá jubilarse a 800.000 personas que tienen la edad suficiente pero no completaron los años de aportes. Pero además hay otros proyectos que podrían reunir consenso, como un programa de digitalización de historias clínicas y la creación del Parque Nacional “Laguna El Palmar” en Chaco.

Al bloque oficialista le faltan once diputados para el quórum, y si bien podría contar con cuatro aliados de Provincias Unidas, que preside Luis Di Giácomo, y otros cuatro del Frente de Izquierda, también necesita apoyos del Interbloque Federal, que lidera Alejandro “Topo” Rodríguez y que tiene ocho miembros.

“Si hay una propuesta firme, corresponde evaluarla”, afirmó a este medio Rodríguez, que por el momento no le cierra la puerta a un acuerdo.

Dentro del mismo espacio, Graciela Camaño se muestra como la más dispuesta a sesionar. En el socialismo señalan que “hay diálogos, pero nada concreto”. Y Córdoba Federal, el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti, espera que el oficialismo “congele” el juicio político a los jueces de la Corte Suprema para abocarse al resto del temario.

Pero antes de pensar en cualquier acuerdo, el oficialismo debe garantizar la presencia de sus 118 diputados en Buenos Aires. Los últimos movimientos hablan de las dificultades para reunir el número: la semana pasada, el bloque tuvo que reemplazar a cuatro diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder firmar dictamen de mayoría sobre el proyecto de “monotributo tech”, uno de los que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa.

La postura de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio mantiene firme su postura de no dar quórum en las comisiones ni en el recinto, y sentarse a debatir los temas una vez que el Frente de Todos consigue el número. Es lo que viene sucediendo desde que comenzaron las extraordinarias, de acuerdo con el mandato de la Mesa Nacional de la alianza, que adoptó esta postura en rechazo al juicio político contra la Corte Suprema.

¿Cómo actuará Juntos por el Cambio a partir del 1ro de marzo, cuando el presidente inaugure el período ordinario? Hasta ahora no hay una decisión orgánica, pero distintas fuentes coincidieron en que tampoco facilitarán el tratamiento de la agenda oficialista.

“Nosotros vamos a colaborar cuando se toquen los temas que le interesan a la sociedad, como la ley de alquileres. Es una vergüenza que nos acusen de un bloqueo cuando son incapaces de juntar una mayoría para los temas que, según ellos, son los de la gente”, dijo a este medio la vicejefa del bloque radical, Karina Banfi, y remató: “No van ni ellos mismos a las comisiones. Están jugando con la reserva”.

Otro diputado coincidió: “Desde diciembre dijimos que mientras la agenda no sea mínimamente consensuada, el oficialismo tiene la responsabilidad del quórum, y si lo consiguen, bajamos. Eso se agravó en enero con el juicio político, porque no es solamente no consensuar una agenda, sino además promover una medida de gravedad institucional”.

Paralelamente, la idea de Juntos por el Cambio para el período ordinario es activar las comisiones que están en sus manos para impulsar una agenda propia.

Esa estrategia ya comenzó a implementarse en la Comisión de Comercio, al mando de la radical entrerriana Gabriela Lena, que este mes realizó dos reuniones informativas: la primera con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y otras instituciones empresarias y gremiales; y una segunda con el secretario del área, Matías Tombolini.