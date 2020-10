Diputados dio media sanción al proyecto para la investigación y el uso medicinal de cannabis en Mendoza

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para que se regula en la provincia la investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de Cannabis.

Cabe recordar que previamente, esta iniciativa obtuvo los avales correspondientes de las comisiones de Salud, de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, donde se le acumularon proyectos de similar tenor, de los diputados Germán Gómez (FdT-PJ), Hebe Casado (PRO) y Eduardo Martínez (PI).

El texto aprobado dispone la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional N° 27.350 de “Investigación médica y científica del uso medicinal de plantas del género Cannabis SP y sus derivados”, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Economía y Energía de la Provincia, en todas las etapas de la cadena de valor en conformidad con la normativa vigente.

El proyecto, de José María Videla (FR), establece además que el Poder Ejecutivo propiciará la participación de personas humanas o jurídicas públicas o privadas para el desarrollo de proyectos productivos, los que podrán comprender todas las etapas de la cadena de valor. Para ello, podrá desarrollar, adoptar y coordinar pautas y protocolos precisos de investigación, cultivo, producción, comercialización y podrá coordinar las acciones que sean necesarias para promover el establecimiento, explotación de cultivos de Cannabis sp en todas sus variedades, su industrialización y/o transferencia de tecnología con fines científicos, medicinales y terapéuticos, y desarrollar mecanismos destinados a implementar iniciativas económicas para la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico.

Por su parte, los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Deportes y de Economía y Energía, tramitarán ante el Estado Nacional, todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios de conformidad con las exigencias legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o el organismo que en el futuro la reemplace.

Asimismo, el Ministerio de Salud promoverá los acuerdos que sean necesarios con la cartera sanitaria nacional para simplificar y agilizar los trámites establecidos por la normativa nacional y provincial que regula la materia.

En tanto, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia efectuará las reasignaciones presupuestarias para el cumplimiento de esta Ley.

Debate

La media sanción obtuvo el voto unánime en su tratamiento en general, mientras que en particular los diputados Mario Vadillo y Mercedes Llano votaron negativamente los artículos 2° y 3°, y Mailé Rodríguez, del FIT, se abstuvo en los mismos artículos.

Durante el tratamiento en el recinto, José María Videla Saenz (FR), autor de la iniciativa, indicó que Mendoza ha sido pionera en este tema ya que en 2017 sancionó la Ley 8.962 para que luego en Nación se aprobara la Ley 27.350. Sostuvo el legislador: “Si este proyecto es ley, Mendoza va a contar con la Ley más avanzada y progresista en esta materia en todo el país. Se van a adoptar pautas para el desarrollo de protocolos precisos de investigación, cultivo, producción, industrialización y transferencia de tecnología tanto con fines científicos como medicinales, distribución y comercialización de productos con grado médico. Esperamos que se generen nuevos emprendimientos que generarán trabajo en la provincia”.

Asimismo destacó los acuerdos que se establecerán con organismos nacionales como ANMAT, INTA, INASE y CONICET; y remarcó que “en el mediano plazo, con esfuerzo y trabajo como siempre lo hemos hecho los mendocinos, vamos a lograr producir con calidad para darle garantías de seguridad a los consumidores que necesitan” usar estos productos “siempre recetados por un profesional médico con título habilitante”.

Ponderó Videla Sáenz que se establecerá “el marco normativo para realizar y planificar esta nueva actividad en la provincia. Vamos a generar una mejora en la salud porque le daremos la posibilidad a los mendocinos de dejar de recurrir a un mercado paralelo para poder adquirir productos derivados de Cannabis de forma simple y legal. Generaremos una actividad que tendrá trazabilidad, certeza y seguridad para los usuarios a los que un médico les recomiende algún producto derivado del Cannabis”, además de mencionar que se generará “una actividad que va a aportar a la economía de la provincia porque el objetivo también es desarrollar toda la cadena de valor”.

Cerró su alocución al agradecer el apoyo de la mayoría de los bloques con representación parlamentaria, al trabajo realizado en comisiones y a los representantes de los ministerios de Economía y Salud como así también al gobernador Rodolfo Suarez, “que mostró su apoyo a la iniciativa mencionándola públicamente en la Asamblea Legislativa del 1° de Mayo de este año”.

Por su parte, Jorge Difonso (FR-UP), resaltó el tratamiento dado a este proyecto en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde se recibieron inquietudes de legisladores, así como las opiniones de funcionarios de los Ministerios de Economía y de Salud.

Desde el bloque de FdT-PJ, el diputado Germán Gómez sostuvo que “esta media sanción es una acumulación de varios proyectos que se habían presentado en la Cámara de Diputados. Quiero agradecer las versiones expuestas por el autor de uno de los proyectos, el diputado José María Videla, al referirse al trabajo llevado a cabo”.

“En su momento la provincia avanzó con la ley 8962, que le daba facultades al Ministerio de Salud de la provincia y que implicó un avance importantísimo en esta temática. Pero el tema ha evolucionado a nivel mundial y la Argentina si bien lo ha hecho con sus tiempos como todos los países latinoamericanos, creo que hay un avance importante y que puede implicar a futuro una gran oportunidad para la provincia de Mendoza”, subrayó.

La primera ley que trató el tema del cannabis a nivel mundial fue la Ley israelí y luego durante el año 2015 al 2017, algunos países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Colombia, México y Jamaica avanzaron en distintas normativas legales, dijo Gómez.

También destacó el legislador justicialista que " aquí no estamos hablando de un uso recreativo sino de una necesidad médica, de un aporte importante que vamos a brindar no sólo a la salud pública, sino que vamos a generar también otros aspectos, iniciativas y sobre todo aquello concerniente a la tecnificación, al desarrollo y la industria".

Sostuvo que " es muy bueno el despacho que estamos haciendo porque nos va a generar una normativa de avanzada teniendo en cuenta las futuras modificaciones que van a surgir en torno a la Ley 27350, que es la ley nacional que regula y prevé el marco normativo en cuanto a la investigación y la tecnificación que tiene que realizarse en este tema".

A su turno, Eduardo Martínez (PI), manifestó que desde su bloque adhirió a esta media sanción. “El 50 por ciento de algo, es algo. El 100 por ciento de nada, es nada. Creo que tenemos que abrir la puerta, es el puntapié inicial a una discusión que va a venir y que se va a dar en el futuro, y quiero ser protagonista de esa gran discusión”.

Asimismo, Hebe Casado (PRO), adelantó el voto afirmativo aclarando que “las indicaciones precisas del aceite de Cannabis, las da el Ministerio de Salud y ANMAT. No son cualquier indicación, no son cualquier patología que a uno se le ocurra tratar con esto. Para eso existe la investigación clínica, la ciencia, y no es que uno sale a plantar para darle a sus hijos lo que cree que es bueno. Es para tratar aquellas patologías que están autorizadas por el ANMAT y por el Ministerio de Salud para ser tratadas con el aceite de Cannabis”.

“No podemos legislar nosotros sobre cómo o a quiénes darle el tratamiento, para eso hay organismos específicos que lo hacen”, resaltó.

De igual forma, la diputada Cecilia Rodríguez (UCR), indicó que “desde el bloque de la UCR y el Interbloque de Cambia Mendoza, vamos apoyar esta iniciativa. Consideramos que este proyecto aporta mucho a nuestra provincia tanto a nivel de salud, como a nivel de desarrollo económico, de avance tecnológico y todo lo que tiene que ver con el campo de la salud pública y privada”.

Destacó que “en esta normativa hay algo que queda muy claro y que es muy importante, y que son los mecanismos y órganos de aplicación y de control, tanto a nivel provincial como nacional”.

Y remarcó que “es muy importante seguir avanzando en iniciativas que tienen que ver con el desarrollo amplio de nuestra provincia y en esto, esta Cámara, esta Legislatura, ha dado un debate y un proceso de análisis muy serio con el aporte de los distintos bloques y con la iniciativa del diputado José María Videla”.

En tanto, Mario Vadillo (CpM), adelantó la adhesión de su bloque al artículo 1 y el voto negativo a los artículos 2 y 3, “dado que no comprenden el acceso legal, regulado y democrático que tiene que tener el Cannabis medicinal para toda la población”, sostuvo, añadiendo que puede llevar a un “monopolio del cultivo, la producción y la comercialización de este producto tan necesario para tantas personas que hoy están sufriendo”.

Agregó que con el hecho de que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Economía, “se está trastocando la idea que éste es un producto terapéutico para curar. Cuando lo queremos llevar a otro ámbito, es porque se apunta a otra cosa”.

Desde el FIT, la diputada Mailé Rodríguez sostuvo que su bloque se abstendría de votar los artículos 2 y 3 de la norma y acompañar el resto de la iniciativa. Consideró que “es vital para cientos y cientos de pacientes que hoy necesitan de una Ley como esta, y sobre todo porque es parte de la lucha de las familias y madres que siguen peleando por un tratamiento adecuado para sus hijos e hijas”.

Agregó la legisladora que “las herramientas que se están teniendo en cuenta hoy por hoy para el tratamiento con estas sustancias es más punitivismo y más represión, incluso hay decenas de personas que están siendo judicializadas”.

Por su parte, la diputada Mercedes Llano sostuvo: “Desde el Partido Demócrata estamos de acuerdo con la habilitación y las investigaciones científicas sobre el uso medicinal del Cannabis” agregando luego: “Vamos a acompañar en general, porque entendemos que se va a aliviar a un montón de familias y va a contribuir a tutelar un bien jurídico como el de la salud pública pero nos oponemos al artículo 2° y 3° porque entendemos que no se encuadra dentro de los preceptos de la ley 27350”. La legisladora argumentó de esta manera que votarían a favor la norma en general, pero indicó el no acompañamiento a los artículos mencionados.