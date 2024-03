Diferencias en la CGT sobre un próximo llamado a otro paro general contra el gobierno de Milei

Pese a que el domingo hubo muchos reclamos en la Plaza de Mayo por un paro general, la medida de fuerza no consigue tomar fuerza dentro de la CGT. Aún con Pablo Moyano, integrante del triunvirato de secretarios generales, fogoneando la medida, una porción mayoritaria de la conducción de la central obrera cree que “los tiempos no han madurado” como para repetir una jornada nacional de protesta como lo fue la formidable movilización al Congreso de la Nación del 24 de enero pasado.

Ayer en el fragor de la Plaza de Mayo, pero igual hoy al iniciar la breve semana laboral, el jefe de los camioneros reiteró que en los próximos días “la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país”.

Desde febrero Moyano viene aludiendo a la necesidad de hacer un segundo paro nacional contra las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei. “Sobre eso hay opiniones diferentes en la CGT: prevalece por ahora la idea de no convocar a un paro”, dijo sin embargo a este diario, un dirigente sindical cercano a la Mesa Chica cegetista, que lidera el co-secretario general Héctor Daer, secundado por Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingieri (Aguas), entre otros.

La posición de este sector fue explicitada por Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria: “Hay que ser sabios y prudentes”, dijo Sasia, parafraseando a Juan Domingo Perón.

Para este sector de la CGT, considerado “mayoritario”, un paro general podría provocar un desgaste “en momentos en que hay que ser más tiempistas que nunca”, dicen. “El paro es la última instancia y evaluamos que por ahora no hay consenso social para impulsarlo”, sostienen en la CGT pese a las presiones.

La central obrera, por ahora, seguirá apoyando las protestas sectoriales, como las que por estos días impulsan la UOM, los ferroviarios o también ATE. La UOCRA declaró un “alerta nacional” por los más de 80 mil puestos perdidos durante la gestión Milei. “Ya hay 100 mil personas despedidas o suspendidas por el parte de la obra pública. Muchas empresas se van a presentar en convocatoria de acreedores en breve”, agregó hoy Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Toyota anunció este lunes suspensiones y propuestas de retiros voluntarios para 400 trabajadores.

Moyano, algunos sectores de la UOM y de SMATA, creen que no se puede postergar la discusión sobre un paro general. “Todos los días hay paros, de docentes, aeronáuticos, portuarios”, comentó Moyano, que no descartó un paro de camioneros si el gobierno no homologa las paritarias en los próximos días. “A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle”, dijo este lunes el dirigente sindical, en línea con lo dicho por Estela de Carlotto en la Plaza de Mayo, en el acto por el Día de la Memoria. La dirigente de derechos humanos pidió que Milei “cambie o se vaya rápido”. Por esta frase Carlotto fue denunciada hoy por un fiscal marplatense por “amenaza de rebelión”.

Los distintos grupos de la CGT tienen una coincidencia: la prioridad en lo inmediato es que el emblemático DNU70 sea rechazado en la Cámara de Diputados. “Mi tarea como peronista es hacer caer el DNU”, comentó este fin de semana el diputado nacional Eduardo Valdés, en sintonía con el objetivo cegetista.

En la CGT sostienen que la central obrera ya se movió en el plano judicial -logró un fallo contra el capítulo laboral del DNU70- y también accionó en la calle con la movilización del 24 de enero. “Ahora es el turno de la política”, dicen sobre la posibilidad cierta de que Diputados sepulte definitivamente el decreto que propone la desregularización de la economía, privatizaciones de empresas estatales y múltiples cambios normativos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este lunes a la marcha del domingo y a las exigencias de cambio de políticas escuchadas en la Plaza de Mayo. “Después de lo visto ayer, queda claro quién está del lado de la democracia y quiénes están del lado de enfrente. Nos dio mucha pena escuchar que alguien diga, ‘cambia o tiene que irse”.