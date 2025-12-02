Diego Santilli recibió al embajador de EE.UU. en medio del avance del acuerdo comercial con Argentina

El ministro del Interior, Diego Santilli , mantuvo esta mañana en Casa Rosada su primer encuentro formal con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , en una reunión calificada por fuentes oficiales como protocolar e introductoria , dado que ambos asumieron sus cargos hace pocas semanas.

La nueva chicana de Milei para "Chiqui" Tapia tras la derrota de Barracas

Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

La reunión comenzó a las 10.30 en el despacho del ministro y coincidió con la llegada del presidente Javier Milei a Balcarce 50, donde al mediodía encabezaría la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad.

Lamelas, quien cumple un mes en funciones, ha tenido una intensa agenda de contactos con casi todo el Gabinete. Ya se reunió con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y, recientemente, con Patricia Bullrich y su sucesora, Monteoliva.

Este lunes, el embajador firmó un memorándum de entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina al Dorado Task Force en Nueva York, un equipo especializado en el rastreo de dinero del crimen organizado y del terrorismo.

El embajador Peter Lamelas, en nombre del @DHSgov , y funcionarios del @MinSeguridad_Ar firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento para la incorporación de un representante de la @PFAOficial enEl Dorado Task Force en Nueva York. Esta colaboración fortalecerá los esfuerzos de… pic.twitter.com/uEGwLonhL8

El encuentro con Santilli se dio en un momento clave: esta semana podrían revelarse nuevos detalles del acuerdo marco comercial anunciado por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei , considerado “histórico” por Lamelas.

Milei tenía previsto viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y mantener reuniones con la American Chamber of Commerce, sin embargo, canceló su visita para continuar trabajando en la agenda local. Según Infobae, ese viaje se esperaba como una instancia para profundizar los términos del acuerdo.

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca Gentileza

Qué prevé el acuerdo Argentina–Estados Unidos

Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, vehículos automotores y productos agrícolas.

a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, vehículos automotores y productos agrícolas. EE.UU. impulsará beneficios para exportaciones argentinas , con eliminación recíproca de aranceles para ciertos bienes estratégicos.

, con eliminación recíproca de aranceles para ciertos bienes estratégicos. Se evaluará el impacto del acuerdo en seguridad nacional, lo que podría permitir flexibilizar medidas comerciales amparadas en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

Este último punto es crucial para el sector del acero y el aluminio, que hoy pagan un arancel del 50%. Washington analiza otorgar a Argentina un cupo de exportación sin aranceles, similar al que funcionó en 2018 durante los gobiernos de Macri y Trump, cercano a 180.000 toneladas anuales.