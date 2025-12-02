2 de diciembre de 2025 - 11:30

Diego Santilli recibió al embajador de EE.UU. en medio del avance del acuerdo comercial con Argentina

El primer encuentro formal con Peter Lamelas, nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, se dio en una semana de expectativas por el acuerdo comercial.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo esta mañana en Casa Rosada su primer encuentro formal con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en una reunión calificada por fuentes oficiales como protocolar e introductoria, dado que ambos asumieron sus cargos hace pocas semanas.

La reunión comenzó a las 10.30 en el despacho del ministro y coincidió con la llegada del presidente Javier Milei a Balcarce 50, donde al mediodía encabezaría la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad.

La agitada agenda de Peter Lamelas a poco de asumir

Lamelas, quien cumple un mes en funciones, ha tenido una intensa agenda de contactos con casi todo el Gabinete. Ya se reunió con Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y, recientemente, con Patricia Bullrich y su sucesora, Monteoliva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/1995614036587581619&partner=&hide_thread=false

Este lunes, el embajador firmó un memorándum de entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina al Dorado Task Force en Nueva York, un equipo especializado en el rastreo de dinero del crimen organizado y del terrorismo.

Semana clave en el acuerdo comercial con Estados Unidos

El encuentro con Santilli se dio en un momento clave: esta semana podrían revelarse nuevos detalles del acuerdo marco comercial anunciado por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei, considerado “histórico” por Lamelas.

Milei tenía previsto viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y mantener reuniones con la American Chamber of Commerce, sin embargo, canceló su visita para continuar trabajando en la agenda local. Según Infobae, ese viaje se esperaba como una instancia para profundizar los términos del acuerdo.

Qué prevé el acuerdo Argentina–Estados Unidos

  • Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, vehículos automotores y productos agrícolas.
  • EE.UU. impulsará beneficios para exportaciones argentinas, con eliminación recíproca de aranceles para ciertos bienes estratégicos.
  • Se evaluará el impacto del acuerdo en seguridad nacional, lo que podría permitir flexibilizar medidas comerciales amparadas en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

Este último punto es crucial para el sector del acero y el aluminio, que hoy pagan un arancel del 50%. Washington analiza otorgar a Argentina un cupo de exportación sin aranceles, similar al que funcionó en 2018 durante los gobiernos de Macri y Trump, cercano a 180.000 toneladas anuales.

