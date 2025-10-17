Día de la Lealtad Peronista: el kirchnerismo se movilizará hasta el departamento de Cristina para exigir su "libertad"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este viernes un acto por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente , mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana hacia el domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , en San José 1111 , para conmemorar la fecha con un fuerte contenido político.

El peronismo mendocino celebrará el Día de la Lealtad con un acto oficial y otro paralelo

Según fuentes del entorno del mandatario provincial, el encuentro organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) —espacio que responde a Kicillof— comenzará a las 11 horas en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón .

A la actividad fueron convocados intendentes, ministros provinciales y candidatos a legisladores de Fuerza Patria , el frente con el que el peronismo competirá en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre .

El cierre del acto estará a cargo de Kicillof , quien aún evalúa si participará por la tarde en la movilización organizada por La Cámpora bajo la consigna “Leales de Corazón”, que partirá desde distintos puntos del Gran Buenos Aires hacia la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad .

El objetivo central de esa convocatoria será reclamar el “fin de la proscripción” y exigir la “libertad” de la ex mandataria , en un contexto de alta tensión política dentro del oficialismo.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) conmemoró la fecha con un acto cultural y performático en su histórica sede de Azopardo 802, que incluyó música trap, performances teatrales y un mapping alusivo al 17 de octubre de 1945. Además, desde las 17.30 la central obrera realizó una transmisión por streaming con la participación del analista político Raúl Timerman, el ex funcionario “Pato” Galamarini y la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos.

pic.twitter.com/P1UcKhhhyd — Sonido Gremial (@SonidoGremial) October 16, 2025

Los distintos homenajes al Día de la Lealtad Peronista coinciden con la recta final de la campaña electoral, en la que el peronismo busca sostener la unidad bajo el sello Fuerza Patria, a menos de diez días de los comicios legislativos.