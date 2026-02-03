3 de febrero de 2026 - 08:33

Día clave: el exjuez Walter Bento conoce su veredicto en el megajuicio por corrupción

El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolverá las responsabilidades penales o no del exjuez federal Walter Bento y una treintena de acusados, vinculados a una presunta red de coimas.

El exjuez federal Walter Bento está acusado de liderar una asociación ilícita que operó en al menos 15 hechos de cohecho.&nbsp;

Foto:

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

El megajuicio contra el exjuez Walter Bento y una treintena de acusados, vinculados a una supuesta red de coimas que operó en la Justicia Federal de Mendoza, llega a su día clave. El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, dará a conocer su veredicto para cada uno de los imputados.

El exjuez federal Walter Bento dio sus palabras finales en el megajuicio por corrupción. 

Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Por Martín Fernández Russo
Los hijos de Walter Bento dieron sus palabras finales en el megajuicio por corrupción. 

"No se juzgó por actos, sino por apellido": los hijos de Walter Bento también dieron sus palabras finales

Por Martín Fernández Russo
La audiencia, que se desarrollará desde las 9 en el primer piso de los Tribunales Federales, comenzará con las palabras finales de ocho acusados que no lograron hacerlo en la jornada de ayer.

Luego, tras un cuarto intermedio, las juezas informarán las responsabilidades penales o absoluciones de cada uno de los imputados.

Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, instancia en la que la Fiscalía -integrada por los doctores Dante Vega y María Gloria André- y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Esta etapa se realizaría entre miércoles y jueves, según pudo saber Los Andes.

El viernes se llevará a cabo la última audiencia, en la que el TOF Nº 2 resolverá las condenas definitivas, es decir, los años de prisión que deberán enfrentar los culpables.

Bento está imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos graves, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Desde el 8 de noviembre de 2023, el exmagistrado se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

En este debate también son juzgados su esposa, Marta Boiza, acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícto, y su hijo mayor, Nahuel Bento, imputado por lavado de activos. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía, y el TOF Nº 2 deberá definir si acepta la absolución solicitada.

Tanto el exjuez como sus dos hijos hicieron uso de las palabras finales en la audiencia de este lunes. En su alocución, Bento pidió al tribunal que, si se determinan culpabilidades, “se las endilguen” a él y no a su familia.

