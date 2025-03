Deuda en dólares: el Gobierno guardó $14.000 millones para pagar el próximo vencimiento

Sin embargo, como las reglas del roll over impiden echar mano de ese mecanismo para afrontar intereses de la deuda , hubo ayer un desembolso adicional de la Provincia para pagar esta parte. Fueron 10 millones de dólares que Hacienda compró, también al valor oficial, que están por debajo de los 1.100 pesos, con fondos de las rentas generales .

Los intereses de la deuda en dólares (cuyos valores no se pueden refinanciar) equivalen a U$S 10,31 millones para la cuota de marzo y de U$S 9,16 millones para el de setiembre.

Deuda e incertidumbre

La situación del mercado fue un problema para que la Provincia tomara fondos equivalentes a los dos vencimientos del año (80 millones de dólares), situación que por ejemplo sí se había producido el año pasado. En este caso, la emisión consistió en dos títulos con tasa variable. Si bien había buena oferta de dinero, la emisión se restringió porque había "tasas que no quisimos convalidar", indicaron en el Gobierno.

"Fue un día bastante complicado, no fue el mejor día", explicó Fayad en declaraciones radiales. Y afirmó que hubo "algo de incertidumbre que agregó una entrevista del ministro (Luis) Caputo en relación al acuerdo con el Fondo".

"Los mercados no reaccionaron bien, cayeron las acciones, cayeron los bonos, aumentó el Riesgo País, aumentó un poco el dólar, el (Banco) Central vendió algunos dólares. Nada alarmante, pero sin duda no fue un buen día para este tipo de operaciones", agregó Fayad.

La tasa de referencia para los préstamos tomados en esta ocasión se denomina Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). Esta base creada por el Banco Central a fines del año pasado se calcula en función de los depósitos a plazo fijo a partir de los 1.000 millones de pesos, con vencimiento de 30 a 35 días. La tasa TAMAR tiene una actualización anual.

En este contexto, el primero de los títulos es por casi 33.000 millones de pesos y la tasa a aplicar será TAMAR más un margen del 4,75%. La amortización se pagará en forma íntegra al vencimiento del título, que operará el 20 de junio del año próximo.

En cuanto al segundo título, el financiamiento asciende a los 23.800 millones de pesos, la tasa es TAMAR más un margen del 5,5%. También se deberá amortizar en forma íntegra en el momento del vencimiento, que se producirá el 20 de diciembre del año que viene.

Deuda "barata" versus dólares

El Gobierno provincial insistió ayer en que la toma de créditos en pesos para pagar vencimientos de deuda en dólares transforma en "deuda barata" los compromisos asumidos en la moneda estadounidense e insistió en poner en valor la baja del stock de deuda en dólares del Estado provincial.

Fayad recalcó que el stock de deuda en dólares es actualmente de algo más de 620 millones de dólares y se encuentra en los "mínimos históricos". En este sentido, el funcionario afirmó que ese stock representa poco más de la mitad del que había en 2016.

La evolución de la recaudación es otro punto que se tomó en cuenta en Mendoza a la hora de rolear la deuda. El ministro Fayad ha reconocido en los últimos días que el impuesto a los Ingresos Brutos creció en los primeros dos meses del año 2 puntos menos que la inflación, en términos reales.

La mayor parte de este stock corresponde a la deuda en dólares adquirida en 2016, durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Se trata del Bono Mendoza 2029, que surgió fruto de una reestructuración del préstamo de U$S 500 millones que sacó la Provincia en 2016 y que vencía en 2024.

Los dólares que hay que pagar

Hay que recordar en este sentido que, de acuerdo con lo establecido por la Legislatura en la discusión del Presupuesto 2025, la Provincia quedó autorizada a renegociar la deuda en dólares, pero solamente en lo que corresponde al concepto de amortización, sin intereses. Son algo más de 127 millones de dólares en total los que se pueden rolear.

En cuanto a la primera cuota del Bono Mendoza 2029, hay que recordar que la operación que se concretó el miércoles estuvo condicionada por una demora de las autorizaciones del Gobierno nacional. En el límite de los plazos, finalmente el Banco Central autorizó a la Provincia a emitir títulos.

El organismo oficial decidió en la comunicación "A" 8213/2025 "no formular observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir títulos de deuda a ser emitidos por la provincia de Mendoza por hasta la suma de $224.618.656.377", una suma bastante superior a la que requiere el pago de los vencimientos.