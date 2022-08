Detenido, Macho grabó un video y dijo: “Quieren aleccionarme, pero no saben que soy de fierro”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, detenido e imputado por cinco cortes de calles en el Gran Mendoza, grabó un video después de pasar la noche en el penal de San Felipe y cuestionó al Poder Judicial y al gobierno de Rodolfo Suárez. Además, reiteró su llamado a la movilización programada por gremios para este miércoles.

El delito que se investiga es “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, encuadre expresado en el artículo 194 del Código Penal.

Según contó Macho, le entregaron esta mañana el teléfono celular y aprovechó a realizar un vivo para Facebook.

“El gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar de alguna manera este gran paro que se está llevando por 53 días, como se hizo en distintas dictaduras, tratar de llevar presos a los dirigentes sindicales y sociales”, arremetió.

En referencia al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, Macho dijo que “puso de forma unilateral al fiscal (Fernando) Giunta” para librar la orden de detención y que “lo capturaron” con Adriana Iranzo -ya liberada bajo fianza- cuando salía de la asamblea del hospital Notti para ser alojado en la Comisaría 3°. “Había causas donde no estábamos acreditado. Nos imputan causas cuando estábamos en los ámbitos formales de discusión”, declaró.

“Es una cama política para detener a los dirigentes sindicales y criminalizar la protesta”, denunció el titular de ATE.

El momento en el que trasladan a la cárcel a Roberto Macho, titular de ATE - Foto; Mariana Villa / Los Andes

Macho insistió en “retener servicios” y movilizarse en las calles, tal como estaba previsto para este miércoles a la mañana en el Centro.

“Seguramente quieren aleccionarme y no se dan cuenta que soy de fierro porque me votan mis compañeros trabajadores”, lanzó en la grabación.

“A nosotros nos quieren ver derrotados. Jamás me voy a arrodillar frente a un gobierno de turno porque mis patrones son los trabajadores y la sociedad mendocina. Que les quede claro”, agregó en el video.

“Estoy triste, tengo los ojos así porque me agarró un pico de presión anoche. Compañeros, no tengan miedo, hay que salir a la calle, es el momento. Después de ésta no va a haber otra”, aseguró Macho, haciendo un llamado a la “unidad” de los distintos gremios.

También, el secretario general de ATE dejó un mensaje a los integrantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de Salud (Ampros): “A mis compañeros de Salud, de Desarrollo Social, a todos ellos les digo que salgan porque en ustedes está una gran fuerza colectiva que se mueve desde acá (señala al corazón)”.

Para cerrar, Macho dijo que “todos pertenecemos a una clase, la clase obrera”.

“Compañeros y compañeras, yo voy a estar purgando lo que ellos quieran acá, pero voy a salir más fortalecido que nunca, con muchas ideas, fuerzas. No les quepa la menor duda. Yo parezco un león enjaulado porque lo que más quiero es que quiero estar en las calles. Seguiré luchando con los compañeros codo a codo para que los trabajadores no pasemos hambre. En ATE estamos más fuertes que nunca. No se dejen doblegar”, expresó.

“Paren, manifiéstense, retengan los servicios, sean fuertes, sean los líderes de sus propias vidas”, concluyó en tono político.