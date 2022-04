Destéfanis habló sobre la grieta en el Frente de Todos y mostró sus intenciones de ser la “sucesora” de Fernández Sagasti en el PJ

El Frente de Todos en Mendoza atraviesa un momento de movimientos internos, con la aparición de un espacio peronista que aspira a competirle al kirchnerismo en internas en el 2023. Sin embargo, hay algunos dirigentes que ven un panorama “positivo” en medio de estas jugadas, y argumentan que esta propia situación de internas ayudará a “despertar al peronismo y a la militancia para comenzar a recorrer nuevamente la provincia”.

Fue la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis quien, en diálogo con los medios de comunicación, eligió ver el vaso medio lleno. La dirigente, bien cercana a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que el PJ “ha comenzado a movilizarse” lo que genera “esperanzas” para el 2023. También demostró interés en presidir el PJ a fin de año.

“A veces dicen que es una respuesta de cassette, pero creo que está bueno esto que está pasando. El peronismo ha comenzado a andar y hay compañeros que antes no tenían ganas de militar, y ahora están recorriendo la provincia”, comentó la jefa comunal de Santa Rosa.

Para Destéfanis, de igual manera, “no hay que tenerle miedo” a una posible interna en el 2023. “Nos pasó en 2019 en el Frente de Todos y aun así pudimos llevar una buena propuesta en las generales. Tenemos que buscarle el lado bueno, más allá que a nadie le guste que haya diferencias por todos lados. Pero es tiempo de caminar la provincia, sobre todo los departamentos que queremos recuperar”, analizó.

Por otro lado, habló sobre las posibles “heridas” que pueden tener las internas, sobre todo teniendo en cuenta las fuertes críticas que envió el senador Rafael Moyano al kirchnerismo, y expresó que “forma parte de los procesos internos cuando no gobernamos. Se da que no tenés esa conducción tan clara, y muchos quieren participar y conducir”, destacó.

“Siempre que se mantenga en el orden del respeto, está bueno que todos los q tengan ganas de decir algo lo digan. Y si no se ordena en una mesa de diálogo, lo harán las internas”, marcó.

Interés en la presidencia del PJ

También se refirió sobre el presente de Anabel Fernández Sagasti tanto como presidenta del PJ y las posibilidades de que siga liderando el partido, o incluso como candidata en el 2023. “No he hablado con Anabel para ver cuáles son sus intenciones, si quiere seguir o no, pero se ha logrado mucho en estos dos años”, consideró Destéfanis.

Respecto a la posibilidad de ser una de las candidatas de ser la representante del PJ a partir de diciembre del 2022, sostuvo: “Si me preguntan a mí, creo que sí. ¿A quién no le gustaría presidir el partido en el que milita desde joven? Me gustaría, pero no es algo que me desvele. Donde tenga que estar, estaré, y si me toca protagonizar le pondré pilas, le pondré ganas”, manifestó.

Finalmente, sobre el rol de Fernández Sagasti, sostuvo que “está cumpliendo muy bien su rol como senadora en Buenos Aires, pero también en el territorio de Mendoza. Ha puesto en disposición la casa del PJ en la provincia para que todos los que quieran participar tengan ese apoyo”, finalizó.