Desde la Casa Rosada dicen que los gobernadores “dejen de hacer diagnósticos y tomen decisiones”.

Las críticas del peronismo mendocino a las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez, no fueron las únicas. Sin mencionarlo, también desde Nación mandaron un mensaje para el Mandatario mendocino por haber dicho esta mañana que “es un error del Gobierno nacional dejar en manos de las provincias el endurecimiento de las restricciones”.

Las usinas de Casa Rosada dejaron trascender un comentario dedicado: “Los mandatarios provinciales deben dejar de hacer diagnósticos, tomar decisiones y empezar a controlar”.

El gobernador Rodolfo Suárez, durante la inauguración del hospital Schestakow en San Rafael, había señalado que “el año pasado era el Gobierno nacional el que dirigía esta política en todo el país, yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad”.

Además, Suárez recordaba que “no podíamos ni comprar respiradores. Después dijeron que podíamos comprar vacunas cuando no las hay en el mercado” y pedía que se convocara a una reunión a los gobernadores.

Desde el mediodía, distintos dirigentes del PJ local salieron a cuestionar a Suárez. En la media tarde, llegó el mensaje desde Casa Rosada. “El decreto vigente faculta a gobernadores tomar las medidas de acuerdo a la situación epidemiológica de sus distritos. Los mandatarios provinciales deben dejar de hacer diagnósticos, tomar decisiones y empezar a controlar”.

Las usinas del Gobierno nacional agregaban que “como los Gobernadores no toman las decisiones que tienen que tomar, llegado el caso el Presidente lo va a hacer con medidas estrictas, pero temporales y focalizadas geográficamente, intentando no perjudicar la actividad económica industrial y comercial, temporales y focalizadas geográficamente, intentando no perjudicar la actividad económica industrial y comercial”.