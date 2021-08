Desde el Gobierno creen que el peluquero de Fabiola fue quien filtró la foto de su cumpleaños en Olivos

El escándalo que se desató en los últimos días en el Gobierno nacional tras conocerse que Fabiola Yáñez celebró su cumpleaños en Olivos, en plena pandemia cuando todo el país estaba cumpliendo con las restricciones por la ola de coronavirus, no para. Y ahora buscan saber quién fue la persona que filtró la imagen de la polémica.

La imagen que se dio a conocer fue tomada hace un año durante la etapa más dura de la cuarentena impuesta por Alberto Fernández, por lo que genero un fuerte repudio de parte de la oposición y de los usuarios en las redes.

CUMPLE EN OLIVOS. El 14 de julio de 2020, en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández posó para esta foto durante el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Archivo

Pero ahora la lupa está puesta en cuál de los invitados fue quien brindó la foto que el jueves difundió primero Eduardo Feinmann y luego Guadalupe Vázquez en la pantalla de La Nación+ y que minutos más tarde fue replicada por todos los medios del país, a pocos días de las elecciones legislativas.

Quién filtró la foto del cumpleaños de Fabiola

Las fuentes allegadas al Presidente murmuran que “el principal sospechoso de la filtración es el peluquero de Fabiola, Federico Abraham”.

Pero cabe destacar que el celular del colorista no fue el único que capturó la alegría de la fiesta en la cual Alberto Fernández celebraba junto a una docena de amigos el cumpleaños 39 de su pareja, sino que fuentes del oficialismo confirmaron a Clarín que varios de ellos le pidieron a uno de los empleados de Olivos que les sacara una foto alrededor de la mesa. Y junto al Presidente, por supuesto.

“Federico es un cholulo, le gusta contar y mostrar que atiende a Fabiola”, se lamentan en el círculo íntimo del Presidente.

Por su parte, Fernández dio un discurso esta tarde en Olavarría donde aseguró: “Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado”. “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento”, intentó disculparse.

Y luego expresó: “Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo”.

Quién es el peluquero

Federico Abraham, es un joven peluquero y colorista de 33 años oriundo de San Nicolás, que atiende a celebridades como a Fabiola Yañez, Guillermina Valdés, Soledad Fandiño, Rocío Marengo y también a las hermanas Micaela y Candelaria Tinelli.

En una entrevista reciente con Infobae, se confesó ser especialista en coloración rubia y consideró que “el deseo de las mujeres de ser rubias proviene de sus orígenes europeos. Además, convengamos que el rubio otorga luminosidad y no pasa de moda”.

Además, según los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, obtenidos por el periodista Gonzalo Ziver, Abraham ingresó 36 veces a la residencia presidencial desde que comenzó la pandemia.