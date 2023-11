Denunciaron a Pablo Biró por incitación a la “violencia colectiva” tras decir que van a tener que “cargar muertos” si se privatiza Aerolíneas Argentinas

El fiscal Carlos Stornelli denunció hoy al secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, por incitación a la “violencia colectiva” luego de que el sindicalista haya sostenido que van a tener que “cargar muertos” si el gobierno del presidente electo Javier Milei privatiza Aerolíneas Argentinas.

“Si se quiere cargar Aerolíneas, yo ya lo dije, lo repito y no le voy a sacar ningún peso a lo que dije: si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anote primero”, había declarado Biró durante una entrevista radial.

En tanto, el fiscal pidió que se lo investigue por “conductas incitadoras a la violencia colectiva en contra de las instituciones y en apología del delito que habrían tenido por fin infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”.

A su vez, en el escrito presentado ante la Justicia, Stornelli manifestó que dichas acciones “podrían resultar una amenaza de alzarse en contra del orden constitucional y la vida democrática”.

Por otra parte, el fiscal argumenta en su denuncia que el “trascendente rol social desempeñado” por Biró podría “llegar a importar” con relación un “llamamiento, convocatoria o promoción a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público, así como la paz social y el orden constitucional”.

Luego de sus dichos, el sindicalista intentó en una entrevista televisiva bajar el tono de sus declaraciones previas cuando afirmó que la empresa “no es de los sindicatos, ni de La Cámpora, es de todos los argentinos”.

“Cuando la auditen van a ver que es una compañía súper profesional y trae importantes aportes económicos al país. Cuando ven los números quedan sorprendidos”, aseguró.

“Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo ‘mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos”, argumentó Biró.

