Demián Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica en medio de la investigación por corrupción

Demián Reidel presentó este lunes su renuncia como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A . en medio de la causa que investiga presuntos casos de corrupción dentro de la compañía estatal. Las denuncias señalan “sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas ”, según informó NA.

El físico y economista, amigo personal del presidente Javier Milei , había renunciado en julio de 2025 a su rol como asesor para incorporarse al directorio de la empresa generadora de energía eléctrica. Ahora, deja su cargo en un contexto de plena tensión.

El ahora extitular de la compañía quedó bajo sospecha de presunta corrupción luego de que trascendiera que canceló deudas personales por $825 millones en apenas 18 días , acusaciones que negó en X.

De esta manera, Juan Martín Campos asumirá como nuevo titular del directorio y quedará a cargo de la conducción de la empresa según confirmaron fuentes oficiales.

La salida de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo se mantuvo en su cargo Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y una de las figuras del plan de privatización que impulsa el Gobierno , dentro del entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.

De esta forma, luego de la asamblea de accionistas, el bioquimíco especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio cuya vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones.

“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.

Y añadió: “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”.