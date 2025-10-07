Declaran la emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado en Maipú por 90 días

El Concejo Deliberante de Maipú aprobó la Ordenanza 7784, mediante la cual se ratificó este martes a través el Decreto Municipal 1180, que declara el estado de emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado urbano en todo el ejido municipal por un período inicial de 90 días.
La medida busca dar respuesta al deterioro detectado en numerosos ejemplares que representan un riesgo para la seguridad pública y el entorno urbano.
Según los informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbanístico y el Departamento de Arbolado Público, se constató un alto número de árboles con afecciones graves o en riesgo de caída.
Los relevamientos realizados durante el año determinaron que más de 300 ejemplares requieren erradicación o tratamientos fitosanitarios complejos.
El municipio que dirige Matías Stevanato también informó que la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente solicitó una intervención urgente en 46 álamos blancos (Populus alba) ubicados sobre calle Rawson, por considerarse una especie no recomendable para zonas urbanas y por el riesgo potencial que presentan.
La orden contempla la erradicación tanto de ejemplares en mal estado como de aquellos en condiciones regulares o buenas, en cumplimiento de las resoluciones 92 y 400 del organismo provincial.
El decreto que sustenta la ordenanza advierte que las tareas de saneamiento se ven obstaculizadas por la altura crítica de muchos forestales y la necesidad de emplear maquinaria especializada, como grúas de hasta 30 metros y equipos de izaje.
Además, la proximidad con líneas eléctricas de alta y media tensión incrementa la complejidad y los riesgos operativos para el personal. La declaración de emergencia permitirá agilizar procesos administrativos y reasignar recursos extraordinarios para ejecutar las tareas de erradicación, poda y replantación.
También habilita al municipio a realizar contrataciones especiales conforme a la normativa vigente. El documento cuenta con la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, Yamila Cerezo.
La ordenanza