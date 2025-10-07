Declaran la emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado en Maipú por 90 días

El Concejo Deliberante de Maipú aprobó la Ordenanza 7784, mediante la cual se ratificó este martes a través el Decreto Municipal 1180, que declara el estado de emergencia fitosanitaria y estructural del arbolado urbano en todo el ejido municipal por un período inicial de 90 días.

Las redes no perdonaron el descontrolado show de Javier Milei: críticas y memes

La inesperada reacción de Lilia Lemoine en el show de Milei: apartó a una corista y acaparó el escenario

La medida busca dar respuesta al deterioro detectado en numerosos ejemplares que representan un riesgo para la seguridad pública y el entorno urbano.

Según los informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbanístico y el Departamento de Arbolado Público, se constató un alto número de árboles con afecciones graves o en riesgo de caída.

Los relevamientos realizados durante el año determinaron que más de 300 ejemplares requieren erradicación o tratamientos fitosanitarios complejos.

El municipio que dirige Matías Stevanato también informó que la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente solicitó una intervención urgente en 46 álamos blancos (Populus alba) ubicados sobre calle Rawson, por considerarse una especie no recomendable para zonas urbanas y por el riesgo potencial que presentan.

La orden contempla la erradicación tanto de ejemplares en mal estado como de aquellos en condiciones regulares o buenas, en cumplimiento de las resoluciones 92 y 400 del organismo provincial.

El decreto que sustenta la ordenanza advierte que las tareas de saneamiento se ven obstaculizadas por la altura crítica de muchos forestales y la necesidad de emplear maquinaria especializada, como grúas de hasta 30 metros y equipos de izaje.

Además, la proximidad con líneas eléctricas de alta y media tensión incrementa la complejidad y los riesgos operativos para el personal. La declaración de emergencia permitirá agilizar procesos administrativos y reasignar recursos extraordinarios para ejecutar las tareas de erradicación, poda y replantación.

También habilita al municipio a realizar contrataciones especiales conforme a la normativa vigente. El documento cuenta con la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, Yamila Cerezo.

La ordenanza