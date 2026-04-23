23 de abril de 2026 - 09:11

Dante Gebel empezó su tour televisivo para 2027: "Cuando me dicen 'pastor' es para bajarme el precio"

Si bien no descartó ser candidato presidencial, el empresario y showman dijo que se necesita un “plan serio detrás” y aclaró que “no tiene nada que ver” con el peronismo.

Dante Gebel

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El pastor Dante Gebel en una de sus reuniones masivas con los fieles

El pastor Dante Gebel en una de sus reuniones masivas con los fieles

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Recién llegado de Estados Unidos, el pastor evangélico, empresario y conductor Dante Gebel empezó anoche su tour televisivo para anticiparse a las elecciones presidenciales de 2027, aunque sin confirmar formalmente su candidatura.

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La primera de sus paradas mediáticas fue en el programa de Luis Novaresio, en el canal A24. Este jueves a la mañana ya pasó por radio Mitre, con Eduardo Feinmann al aire. Y se espera que al mediodía esté en "Gelatina", el stream del kirchnerista Pedro Rosemblat.

Sobre su rumoreada postulación presidencial, Gebel declaró: “Me gustaría intentarlo si se da el equipo, la base para poder trabajar”. Dijo que “a mediados de agosto o septiembre debería tomar una decisión”.

El socio de Mario Pergolini manifestó que el armado político en desarrollo incluye a libertarios, del peronismo, de PRO, de la “vieja Ucedé” y de la Unión Cívica Radical, y aseguró que ya están trabajando en la elaboración de un programa económico porque se necesita un “plan serio detrás”.

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Gebel, además, aseguró que no conoce a Sergio Massa. “Estoy fuera de la política y no trabajaría dentro del peronismo”, definió.

En un tramo de la entrevista, el conferencista negó ser pastor evangélico, pese a que siempre se ha presentado como tal.

No soy pastor, me defino como un comunicador de valores”, expresó. “Cuando me dicen ‘pastor’ es para bajarme el precio. Es como decir ‘se cansó de currar’”, agregó Gebel.

El pastor Dante Gebel en una de sus reuniones masivas con los fieles
El pastor Dante Gebel en una de sus reuniones masivas con los fieles

El pastor Dante Gebel en una de sus reuniones masivas con los fieles

“El sector evangélico necesariamente deja afuera al católico o a cualquier otro tipo de creencia. Y si vas a tratar de gestionar un país, uno tiene que ser presidente de todos”, indicó el empresario y conductor de "La divina noche".

La gira mediática de Gebel se dio porque viajó desde EE.UU. -donde reside- a Buenos Aires para reunirse con sindicatos, empresarios y algunos dirigentes políticos.

El pastor evangélico, que fundó en 2014 la iglesia River Church para la comunidad hispana en EE.UU., visitó a la cúpula de la CGT en la sede de la Uocra y tuvo un encuentro a solas con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Además, compartió una foto con Mario Pergolini, el conductor de Canal 13.

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