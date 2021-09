Daniel Gollán: “Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto”

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, minimizó la fiesta del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos y aseguró que la derrota del Gobierno en las elecciones “con un poco más de platita en el bolsillo sería otra cosa”.

“La gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse. Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones. Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene”, reconoció Gollán en diálogo con Radio Con Vos, según recogió Infobae.

En ese sentido, el extitular de la cartera de Salud en PBA reflexionó que la derrota del Gobierno en las PASO fue por la difícil situación económica y no por otros escándalos como el vacunatorio VIP a inicios de este año o la fiesta en Olivos durante la fase estricta de aislamiento en 2020.

"Lo que reclama mucha gente es que tenía necesidad de salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no podían ir a la escuela, tenían que quedarse. Ese si es un reclamo puntual, pero el tema del cuidado, no hay un reclamo masivo"@drdanielgollan #YAQPA. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 23, 2021

“Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, lanzó el candidato kirchnerista, subestimando el voto de los ciudadanos bonaerenses que votaron a otros espacios políticos el 12 de septiembre pasado.

“Estamos transformando esta epidemia en gripe”

En otra entrevista, Gollán también hizo una evaluación optimista de la pandemia del Covid-19, pese a que él defendió tiempo atrás las restricciones, incluyendo suspensión de clases presenciales en escuelas. En esa línea, el exfuncionario defendió las flexibilizaciones que anunció el Gobierno en las últimas horas.

“El objetivo sería terminar con la circulación viral. No es fácil en este tipo de virus, pero claramente estamos transformando esta epidemia, ahora sí, en una cosa más parecida a la gripe”, afirmó en C5N, donde fue entrevistado por Gustavo Sylvestre.

“Tenemos una vacuna, reducimos los casos graves, las internaciones y los fallecimientos, y ya podemos retomar una vida más normal”, manifestó Gollán.