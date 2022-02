Cumbre entre Alberto Fernández y Sergio Massa: el acuerdo con el FMI ingresará por Diputados

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresará por la Cámara de Diputados. Así se lo confirmó este lunes el presidente Alberto Fernández al titular de ese cuerpo, Sergio Massa, durante una reunión que ambos mantuvieron en Casa Rosada.

Fernández dialogó con Massa unas dos horas y le ratificó lo que ya se conocía a través de fuentes extraoficiales. El proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo hacia el final de la semana -se habla del viernes- y el debate se dará en marzo, después de la apertura de las sesiones ordinarias.

Según fuentes consultadas, Massa se comprometió ante Fernández a promover un debate “ágil y participativo” y en los próximos días retomará las reuniones con los jefes de bloque de la oposición para encarar el trámite, que iniciaría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Fue el titular del bloque de senadores oficialistas, José Mayans, quien había pedido tanto al ministro de Economía, Martín Guzmán, como al director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, que el acuerdo fuera enviado a la Cámara baja.

Si bien no lo hizo explícito, es una manera de no comprometer desde un principio a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien todavía no se pronunció sobre al acuerdo. Varios senadores oficialistas le manifestaron a Mayans sus dudas sobre el entendimiento y requirieron conocer los detalles.

En Diputados, Germán Martínez había expresado más temprano, en relación a la Cámara de origen, que estaba preparado “para cualquiera de los dos escenarios”. Y señaló además que el acuerdo, por los tiempos anticipados por Guzmán, “va a alcanzar esta semana su negociación final”.

El titular del bloque oficialista dio señales de cómo será la discusión: “Hay que darle un tratamiento intenso en el debate pero abreviado en el tiempo, de manera que podamos escuchar a todas las voces, discutir todos los temas y avanzar en la aprobación en las Cámaras, pero tratando de que el tema tenga una resolución en el menor tiempo posible”.

En diálogo con radio El Destape, Martínez explicó que utilizó estas semanas para “conversar con cada compañero que integra el Frente de Todos, escuchar sus posiciones, ver por dónde pasan las dudas e ir afinando cuáles son los argumentos más contundentes para llegar a tener la mayor cantidad de votos positivos y abstenciones lo más convergentes posible”.

En ese sentido, insistió en que se esforzará para convencer a su antecesor, Máximo Kirchner, de votar a favor del acuerdo. “La obligación de cualquier presidente de bloque es, a medida que va avanzando el desarrollo de un tema, tener la mirada precisa sobre lo que cada compañero opina y argumenta, y tratar de hacer el ejercicio contrario de contra-argumentación, de convencimiento, de persuasión, para que vote con nosotros. Si eso lo hago con cualquier compañero, ¿cómo no lo voy a hacer con alguien como Máximo?”, dijo.

“Cualquier presidente de bloque tiene que intentar conseguir la mayor cantidad de votos positivos alrededor del tema, y que tengamos una posición prolija, ordenada, uniforme y lo más convergente posible en el recinto. A veces se logra en un 100%, a veces no se logra. Podríamos no llegar al resultado, pero con el respeto que nos tenemos con Máximo, yo estoy convencido de que vamos a ir transitando juntos el camino”, concluyó el titular de la bancada oficialista.