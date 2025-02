Cruje la relación PRO-LLA: una legisladora libertaria mandó a Mauricio Macri a ayudar a su primo Jorge

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramír ez, le respondió con dureza al ex presidente Mauricio Macri tras aconsejarle que "se dedique a ayudar a su primo", Jorge Macri, al que le atribuyen errores en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires.

"Le diría al ex presidente que se dedique a ayudar a su primo, que tiene bastantes problemas en la Ciudad. Si quiere dar consejos, entonces le dé consejo a su espacio, ayude a su primo y a las personas que su primo ha puesto en los ministerios", sostuvo en una entrevista al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, arremetió: "Traten de demostrar cuál es el rumbo que quieren para la Ciudad, que la verdad estamos bastante a la deriva. Cada vez más sucia, cada vez más insegura, es el único Jefe de Gobierno que no van a inaugurar un metro de subte".

Sus dichos hacen referencia a las nuevas críticas del ex mandatario direccionadas al entorno de Milei , con especial énfasis en el asesor presidencial, Santiago Caputo , al que acusó de haber realizado una licitación espuria de la Hidrovía .

" Me parece que tiene mucho de lo que ocuparse , más que ocuparse de un gobierno que está dándole lucha a la inflación, al déficit fiscal, a la seguridad, que después de 17 años pudimos terminar con los piquetes en la Ciudad", sostuvo Ramírez al respecto.

Asimismo, la legisladora criticó al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, al que apodó "ministro de Inseguridad", y lo responsabilizó de perseguir intereses electorales que hacen descuidar su agenda de gestión.

"Un ministro al que se les escapan todos los días presos y que está más interesado por ver cómo mide, no está a la altura de ser ministro de Seguridad. Si no era por Jorge Macri estaba para quedarse en su casa. Que se quede en su casa y no se haga bien a los porteños", aseveró.

En otro pasaje de la entrevista, la dirigente que responde a Karina Milei sostuvo que el modelo del PRO en CABA "está agotado" y vaticinó "un fin de ciclo" del partido fundado por Macri.

"Invito a cualquiera de los porteños a caminar por la ciudad de Buenos Aires y se van a dar cuenta que la ciudad no está limpia, que se le escapan los presos, así que me parece que tenemos derecho también a que se escuchen nuestras ideas y a que podamos contar qué es lo que nosotros queremos", argumentó.

Consultada por la posibilidad de cerrar un acuerdo electoral con la fuerza amarilla, la dirigente libertaria respondió que será el presidente Javier Milei el encargado de decidir, aunque aclaró que el PRO debiera acordar en la necesidad de reducir el Estado y escuchar los pedidos del Gobierno.

"Ninguno de los puntos que hemos puesto sobre la mesa para trabajar han sido escuchados, como la ley bases, el RIGI, el blanqueo o tantos proyectos que hemos presentado a la ciudad y que el jefe de gobierno tampoco ha querido tratarlos, con lo cual nosotros también podemos expresar ese destrato", afirmó.

Y concluyó: "Podemos trabajar, pero no es algo que estemos pensando, todavía hay tiempo. Se va a decidir en el partido, puertas adentro, y confiamos en el criterio del Presidente y de Karina".