Críticas y rechazo al proyecto del PRO para eliminar el receso invernal en la Legislatura

El proyecto presentado por la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez , para eliminar el receso invernal de la Legislatura de Mendoza generó cuestionamientos desde el oficialismo, la oposición y los gremios que representan a los trabajadores parlamentarios.

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A días de su comienzo, proponen eliminar el receso invernal de la Legislatura provincial

Las principales críticas apuntan a la viabilidad de la iniciativa y advierten que el régimen de vacaciones del personal legislativo está respaldado por un acta paritaria, por lo que cualquier modificación debería discutirse en el ámbito de la negociación colectiva.

La propuesta busca que durante julio continúen realizándose las sesiones, reuniones de comisión y el resto de las actividades legislativas habituales. Además, aclara que no pretende modificar los derechos laborales del personal legislativo, sino garantizar la continuidad del funcionamiento institucional.

Al presentar el proyecto, Gómez sostuvo que "el mendocino que trabaja, que produce, que tiene un comercio o que sostiene su familia no tiene vacaciones de invierno. La realidad no se detiene en julio, y la política tampoco debería hacerlo".

También afirmó que " la política tiene que estar a la altura del esfuerzo de la gente . No podemos pedirle a la sociedad más compromiso si nosotros mismos no damos el ejemplo".

Cintia Gómez

El oficialismo cuestionó la viabilidad del proyecto

Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa tiene un fuerte impacto comunicacional, aunque pusieron en duda que pueda implementarse en los términos planteados.

"Lo que busca estar en prensa con esto, es un tema que repercute muy bien en la sociedad. Es raro que en su tercer año como diputada recién ahora se le ocurre presentar un proyecta de esta índole", expresaron desde el bloque de diputados del oficialismo.

Explicaron que el receso invernal del personal legislativo está contemplado en un acta paritaria firmada en 2013, durante la gestión provincial de Francisco Pérez y Carlos Ciurca, que otorga 15 días de vacaciones de invierno a los trabajadores de la Legislatura.

En ese sentido, advirtieron que modificar ese esquema mediante una ley podría derivar en planteos judiciales por afectar derechos laborales. "Para modificar un acta paritaria hay que sentarse con el sindicato y modificarla. Si nosotros la cambiamos por una ley o una resolución, va a terminar judicializada porque avanza sobre derechos de los trabajadores", señalaron.

Además, sostuvieron que "no hace falta una ley, es simplemente una resolución de la Cámara", siempre que exista un acuerdo previo con los gremios, y defendieron el funcionamiento del Parlamento al asegurar que "la Legislatura de Mendoza es la que más trabaja de todo el país".

Actualmente, la Legislatura cuenta con una planta de 478 trabajadores, representados por la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El peronismo habló de un proyecto "demagógico"

La presidenta del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, coincidió en que el funcionamiento legislativo puede mejorarse, aunque cuestionó la iniciativa del PRO.

"Siempre hay que discutir cómo mejoramos y efectivizamos el trabajo legislativo", sostuvo la senadora, quien recordó que el interbloque peronista presentó un proyecto para adelantar el inicio de las sesiones ordinarias y ampliar el tiempo de tratamiento de los proyectos.

Sin embargo, consideró que la propuesta de Gómez "me parece un poco demagógica" porque el receso responde a un acta paritaria de los trabajadores legislativos.

"Los legisladores podemos seguir trabajando y lo hacemos permanentemente", afirmó Cano, quien agregó que "no puede ser atentando contra decisiones de los empleados".

Adriana Cano-Senado La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano. Prensa Senado

Por su parte, el presidente del bloque Frente Patria en Diputados, Lucas Ilardo, también rechazó el proyecto. "Me estoy enterando ahora que hay vacaciones para los legisladores. Yo trabajo todos los días, no hace falta hacer demagogia con las vacaciones", expresó.

El diputado agregó que durante el receso continuará desarrollando sus actividades y cuestionó el enfoque de la iniciativa. "Si tanto le molesta que la Legislatura esté cerrada dos semanas, ¿por qué no propone que sea un lugar para recibir a personas en situación de calle durante las bajas temperaturas?", planteó.

Lider K. Lucas Ilardo, jefe de los senadores del Frente de Todos. El diputado del Frente Patria, Lucas Ilardo.

Los gremios defendieron el régimen vigente

Las organizaciones sindicales que representan al personal legislativo también expresaron reparos al proyecto y coincidieron en que cualquier modificación que afecte el régimen de trabajo o de licencias debe discutirse en el ámbito paritario.

El secretario general de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL), Alejandro Baldoni, sostuvo que existe una confusión entre el receso legislativo y la actividad de los diputados y senadores. "Los legisladores, si quieren, pueden trabajar todo el año; nada ni nadie se los impide", afirmó.

En ese sentido, explicó que el personal legislativo continúa prestando funciones cuando es necesario. "Si hay una actividad extraordinaria se convoca al personal legislativo y luego se compensa esa jornada", señaló.

Además, remarcó que la Legislatura no permanece cerrada durante el receso y que su responsabilidad como representante sindical es "velar por el descanso del personal legislativo".

Por su parte, el dirigente gremial de UPCN, Gustavo Allub, aclaró que el período de sesiones ordinarias está regulado por la Constitución provincial, aunque eso no impide que la Legislatura convoque a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario.

Además, remarcó que la actividad parlamentaria y las condiciones laborales de los empleados "van por carriles separados". Según explicó, el receso vigente surge de una negociación paritaria y no implica que el personal deje de trabajar por completo. "No es un receso laboral, es un receso legislativo", afirmó.

Allub precisó que durante esas semanas distintas áreas de la Legislatura continúan funcionando mediante guardias y que, si diputados o senadores deciden sesionar o convocar reuniones de comisión, "asistencia del personal van a tener sin ninguna duda".

También indicó que quienes cumplen funciones durante el receso reciben posteriormente los francos compensatorios previstos en el convenio.

Respecto del proyecto impulsado por Gómez, sostuvo que, mientras no avance sobre los derechos adquiridos por los trabajadores, no representa un problema para el personal.

Sin embargo, advirtió que si la intención fuera modificar el régimen de licencias o las condiciones laborales establecidas en la paritaria, "debe cambiarse con otra paritaria" y no mediante una ley.

En tanto, el secretario general de ATE, Roberto Macho, relativizó el alcance de la discusión y consideró que existen otros temas prioritarios vinculados al funcionamiento del Estado. "Creo que es una maniobra totalmente política y muy limitada para tratar de ocultar que hay que solucionar los problemas de fondo", expresó.

Además, sostuvo que antes de debatir el régimen de licencias de los legisladores debería analizarse el cumplimiento de sus funciones, la producción legislativa y otros aspectos vinculados al desempeño de los representantes.