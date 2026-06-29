A días de su comienzo, proponen eliminar el receso invernal de la Legislatura provincial

La próxima semana comenzará el receso invernal en dos de los tres poderes del Estado mendocino. En el caso de la Legislatura, suspenderá su actividad desde el 6 hasta el 22 de julio. En este contexto, la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez presentó un proyecto para eliminar el cese de las actividades invernales en la casa de leyes.

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A esto se suma que el Poder Judicial iniciará la feria judicial el 13 de julio y la extenderá hasta el 24 del mismo mes . Ambos retomarán su funcionamiento habitual una vez concluido el período de vacaciones de invierno y después de la final del Mundial de fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá , prevista para el 19 de julio .

En el caso de la Legislatura provincial, esta será la última semana de actividad antes del receso. El oficialismo buscará avanzar con parte de su agenda legislativa, entre la que sobresale el tratamiento en el Senado del proyecto para adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) , incluido dentro del denominado "plan motosierra".

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la reorganización de organismos estatales como el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

En la Cámara de Diputados, en tanto, uno de los expedientes que podría registrar avances es la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración de litio "Don Luis y Otro" , ubicado entre San Rafael y Malargüe.

La propuesta ya obtuvo media sanción del Senado y representa uno de los proyectos más importantes para la estrategia minera impulsada por el Gobierno provincial.

Senado Mendoza Foto: Ramiro Gómez / Los Andes.

Cómo serán los recesos de la Legislatura y la Justicia

El receso de invierno de la Legislatura responde a un esquema acordado en negociaciones paritarias durante la gestión provincial de Francisco Pérez y Carlos Ciurca, y posteriormente ratificado por la propia Legislatura. Desde entonces, el calendario parlamentario se adecua al receso escolar dispuesto por la Dirección General de Escuelas.

De esta manera, la actividad administrativa y legislativa se interrumpirá desde el 6 hasta el 22 de julio, período que incluye el Día del Empleado Legislativo, que se conmemora el 6 de julio. Durante esas semanas no habrá sesiones ordinarias ni reuniones de comisión.

En el Poder Judicial, el mecanismo es distinto. La Suprema Corte de Justicia estableció mediante la Acordada N° 32.621 que la feria judicial de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio.

A diferencia del Parlamento, la feria judicial no responde a un acuerdo paritario sino que está prevista en la Constitución provincial y en el Código Procesal, que establece que el receso de invierno debe comprender 10 días hábiles.

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Desde Tribunales explicaron que por ese motivo la feria comienza el 13 de julio y no el 6, ya que iniciar el receso una semana antes habría interrumpido el cómputo de los días hábiles previstos por la normativa.

Durante ese período se suspenderán los plazos procesales ordinarios y el servicio de Justicia funcionará con juzgados, fiscalías y demás dependencias de turno para atender únicamente los asuntos urgentes.

Un proyecto propone eliminar el receso legislativo de invierno

En la antesala del receso, la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez, presentó un proyecto de ley para eliminar las vacaciones de invierno de la Legislatura y mantener la actividad parlamentaria durante todo el mes de julio.

La iniciativa propone que tanto la Cámara de Diputados como el Senado continúen realizando sesiones, reuniones de comisión y el resto de las actividades legislativas habituales, al tiempo que aclara que la modificación no afectará los derechos laborales del personal legislativo, que continuarán rigiéndose por la normativa vigente.

Según argumentó la legisladora, el esquema actual resulta "difícil de justificar ante la sociedad", ya que los diputados y senadores electos en los comicios de medio término asumen sus bancas el 1 de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en un período de receso.

Cintia Gómez La diputada provincial del PRO, Cintia Gómez.

También señaló que quienes llegan tras las elecciones ejecutivas comienzan sus mandatos en noviembre y pocas semanas más tarde se encuentran con el receso estival.

"El mendocino que trabaja, que produce, que tiene un comercio o que sostiene su familia no tiene vacaciones de invierno. La realidad no se detiene en julio, y la política tampoco debería hacerlo", sostuvo Gómez.

Además, agregó que "la política tiene que estar a la altura del esfuerzo de la gente. No podemos pedirle a la sociedad más compromiso si nosotros mismos no damos el ejemplo", y afirmó que la propuesta busca fortalecer el funcionamiento institucional y mantener una Legislatura activa durante todo el año.