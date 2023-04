Cristina sostuvo que el acuerdo con el FMI es “inflacionario” y pidió “revisarlo”

En su reaparición pública durante un acto en la capital bonaerense, la vicepresidenta Cristina Kirchner renovó las críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no solo sostuvo que es “inflacionario” sino que además pidió “revisarlo”.

“El acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario, porque es una política enlatada, que se aplica como una receta monotemática a todos los países”, explicó Cristina en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en La Plata.

La titular del Senado advirtió que el FMI “fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron en democracia en materia económica”, y mostró un gráfico que muestra que “desde que se renegoció el acuerdo, la inflación se duplicó”.

Cristina Kirchner en el acto del Teatro Argentino de La Plata. Foto: Prensa CFK

Tras insistir en que “las políticas del FMI no han dado resultado en ninguna parte”, Cristina consideró que “es necesario revisar esas cláusulas”.

“Es necesario revisar, pero no para no pagar, nadie dice que no haya que pagar, más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera. Lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades, y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros los únicos dólares que producimos son los dólares del superávit comercial”, analizó.

También señaló que “el año pasado, la meta de déficit fiscal se sobrecumplió, se cumplió más de lo que el Fondo exigía, y sin embargo la inflación se disparó igual, porque la inflación está atada en Argentina a la escasez o abundancia de dólares”.

Además, dedicó una ironía a Juntos por el Cambio: “Dicen que en el FMI hay halcones y palomas, igual que acá en la oposición… a mi me cuesta entender la lógica, porque como yo soy pingüina y los pingüinos somos todos colectivos… los halcones y palomas vuelan solos, y solos no llegamos a ninguna parte”.