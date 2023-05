Cristina Kirchner: “Aunque me quieran matar y meter presa, nunca voy a ser de ellos”

Al encabezar el acto en Plaza de Mayo en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Kirchner reivindicó distintas políticas implementadas en las gestiones kirchneristas y destacó: “Pagamos durante 12 años y medio USD 100.000 millones de deuda que no habíamos contraído nosotros”.

En su discurso, Cristina cuestionó a quienes “hablan en contra del Estado” o dicen que “es necesario un Estado pequeñito”, al señalar que cuando Néstor asumió “después de la crisis de 2001, el Estado era chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era grande”.

Cristina Fernández de Kirchner en el acto a 20 años de la muerte de Nestor. Plaza de mayo massa Foto clarín

La titular del Senado recordó la recuperación de la administración de las AFJP en 2009, la de Aerolíneas Argentinas en 2008, y la de YPF en 2012.

“Si todo estaba en manos de los privados, de los ‘buenos administradores’, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Porque habían contraído deuda externa”, sostuvo.

También afirmó que “cuando Néstor llegó al Gobierno y recibió la deuda soberana defaulteada más grande de la historia, 150% del Producto Bruto, la reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de capital e intereses más importante de la que se tenga memoria”.

Además, resaltó Cristina, el expresidente “decidió pagar al contado la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, y “es ahí cuando la Argentina y su gobierno votado en las urnas recuperó el timón de la economía”.

En el centro del escenario, justo detrás de Cristina, se ubicaron los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), además del hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y sus nietos.

“¡Cristina presidenta!, ¡Cristina presidenta!”, coreó una multitud de manifestantes en Plaza de Mayo apenas terminó de entonarse el Himno Nacional, antes de que comenzara a hablar la vicepresidenta.

En el escenario también se situaron otros ministros de Gabinete; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; intendentes como Mayra Mendoza, de Quilmes; legisladores nacionales de La Cámpora como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; intendentes y sindicalistas.

Sobre la gestión actual y la comparación con Macri

La presidenta habló sobre la gestión de Alberto Fernández pero con acusaciones directas a la oposición: “Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, y que no es necesario explicitarlas, lo he dicho un 20 de diciembre en La Plata cuando dije que iba a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía porque sino el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos, y pasó que se lo están llevando cuatro vivos, porque Argentina volvió a crecer, porque aún a pesar de errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor del que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

“El problema acuciante que hoy tenemos es la distribución del ingreso, y para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle cara fea a los que tienen mucho. Y no se trata de confrontar, ¿o por qué se creen que me odian, me persiguen y me proscriben?”, señaló la vicepresidenta.

“Nunca fui de ellos. Hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, nunca voy a ser de ellos, ¡yo soy del pueblo y de ahí no me muevo!”, dijo ante la ovación de los militantes.

“Es necesario construir organización, profundidad territorial, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Tiene que haber organización, cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina”.

“Argentina necesita imperiosamente tres o cuatro ejes sobre los que desarrollar el programa. El primero: si nosotros no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado, y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan. Cuando Néstor decía que los muertos no pagan las deudas, decíamos eso”.

“Cuando escucho a los que dicen que hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo… Si con ganarle alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? Lo digo como parte de una generación que fue devorada en la vorágine de la violencia política”.

“Cuando uno ve las principales economías, fundamentalmente en Asia, lejos están de esa doctrina que nos quieren imponer de que todo lo resuelve lo privado. Al contrario, son modelos de acumulación acordados entre lo público y lo privado, en las actividades que más retorno provocan... ¡Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que se dicen en los medios de comunicación!”.

Duras críticas a la Corte y al Poder Judicial

El discurso de Cristina no eludió las críticas contra Corte, algo que reitera en cada oportunidad que ha tenido de hablar en público. “El Poder Judicial se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina. Aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente el juicio político, al lado de este mamarracho indigno que tenemos hoy… nunca se dijo de ningún miembro de la Corte las cosas que se saben (de esta Corte) y que nos enteramos todos los días”, señaló.

“Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorados”, sentenció.

“Con todos los errores que puedan tener quienes forman parte de los poderes, la sociedad frente a estos dos poderes, Ejecutivo y Legislativo, siempre tiene una garantía inamovible, la del voto”

“Tenemos que repensar el diseño institucional argentino. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada, no se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, qué tienen… eso no es de República ni de democracia”.

