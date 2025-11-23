Cristina Kirchner criticó al Gobierno: "Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad"

La expresidenta envió un audio al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias desde su prisión domiciliaria. En ese marco, CFK cuestionó el concepto de libertad en la Argentina actual, entre otros cuestionamientos.

Cristina Kirchner: “La libertad también es decidir la vida que uno quiere en base a su esfuerzo y trabajo”. (archivo)

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió este domingo un mensaje de audio al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se desarrolla en Corrientes. La exmandataria reflexionó sobre el concepto de libertad y volvió a cuestionar la situación económica y social del país.

El mensaje, grabado desde su prisión domiciliaria en la calle San José al 1100, fue difundido durante las actividades del encuentro, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. Allí, la exmandataria sostuvo que la libertad excede la posibilidad de transitar por la calle y está vinculada con el derecho a construir un proyecto de vida “con trabajo y esfuerzo”.

"La libertad no es solamente caminar libremente por la calle, sino decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo", afirmó.

Fernández de Kirchner expresó que “no es la única privada de su libertad” y vinculó esa idea al contexto económico: “Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, y miles de jóvenes a los que han privado del derecho a tener un trabajo digno porque no lo encuentran en ninguna parte”.

Encuentro Plurinacional en Corrientes Encuentro Plurinacional en Corrientes. X / @MuMaLaNacional En otro tramo del audio, la expresidenta insistió en que la falta de oportunidades y la crisis económica limitan la libertad real de gran parte de la población. Sus declaraciones se dieron en medio del clima político generado tras su condena en la causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria.