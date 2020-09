Cristina apuntó contra Cornejo: “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”

Tras el escándalo de ayer en la Cámara de Diputados, donde no hubo acuerdo entre la oposición y el oficialismo sobre la forma de llevar adelante la sesión, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió, como siempre desde Twitter, a cuestionar con dureza a Juntos por el Cambio, pero en especial contra Alfredo Cornejo, uno de los impulsores de que los diputados opositores fueran en masa hasta el Congreso en vez de seguir sesionando online.

“Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’: Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza”, chicaneó Cristina antes de hablar de cómo las sesiones a distancia siguen funcionando en la Legislatura mendocina.

“¡En esa provincia el Poder Legislativo está REFORMANDO LA CONSTITUCIÓN por vía remota! ¡Sí! No quieren debatir en el Congreso Nacional pero en su provincia reforman la Constitución por zoom”, escribió la ex presidenta y citó una serie de tuits de la senadora provincial kirchnerista Natalia Vicencio.

Recordemos que anoche, tras no llegar a un acuerdo, se realizaron dos sesiones en simultáneo en Diputados. Una en el recinto y la otra, por internet.

De los 257 legisladores que integran el cuerpo, 94, de Juntos por el Cambio (JPC), concurrieron al Congreso a participar de la sesión especial que había sido convocada para las 13 del martes con el fin de debatir una ley de apoyo al turismo y otra, de multas por pesca ilegal.

Los diputados de esta coalición opositora, que integran el Pro, la UCR y la Coalición Cívica-ARI, pese a estar en el recinto, figuraban como ausentes.

Mientras tanto, otro grupo un poco más numeroso, del Frente de Todos (FDT) y otros bloques opositores, figuraron como presentes porque se conectaron al sistema electrónico de sesiones.