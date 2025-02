Criptogate: ahora el Gobierno prepara más regulaciones para tratar de frenar fraudes con dinero digital

Patricia Bullrich defendió a Javier Milei tras el escándalo cripto: "Él no es el Estado"

La entidad está preocupada por el impacto que el criptogate tendrá sobre un negocio en el que la Argentina estaba haciendo punta.

El token $LIBRA, al momento de su lanzamiento, no se encontraba en las principales billeteras registradas en la Argentina, a pesar de lo cual Milei lo recomendó.

La nueva regulación impondrá, entre otras cosas, un patrimonio neto mínimo para poder registrarse ante la CNV.

Javier Milei, tras el escándalo cripto: "No lo promocioné, lo difundí"

El presidente Javier Milei negó este lunes haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, y negó haber "promovido" el fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

Milei sostuvo que después del escándalo por las criptomonedas deberá "levantar filtros" y "poner murallas" porque, señaló, "no puede ser tan fácil llegar a él".

"La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", indicó en declaraciones al canal TN.

Y añadió que junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, "tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo", insistió.

También apuntó contra la política tradicional, al señalar que en los distintos partidos opositores "están nerviosos" porque "las encuestas les dan recontra bajo y saben que la economía está en franca recuperación".

"Si estamos en los niveles que estamos ahora, la economía va a estar creciendo por lo menos el 7%, y la inflación va a estar en 1%", vaticinó, por lo que advirtió en diálogo con TN que "si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más".

Sobre Libra, reveló que el desarrollador Hayden Davis, de esa criptomoneda, le propuso "armar una estructura que financie a emprendedores y que por la informalidad no pueden acceder a eso", por lo que se prestó a dar "difusión" de esa criptomoneda desde sus redes sociales.

"Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", añadió.

También aseguró que los damnificados por la caída de la criptomoneda Libra "no fueron 44 mil" sino "como mucho, 5 mil" personas, y añadió que se trata de inversores "hiper especializados en este tipo de instrumentos".

"Sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de la volatilidad", dijo y añadió: "Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar. Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo. Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

También negó haber "promovido" esa inversión sino que solo la "difundió" porque es un "tecno-optimista fanático".

Consultado sobre las investigaciones en curso, señaló que la que la que va a "definir" la situación judicial de la criptomoneda Libra "es la Justicia".

"Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero, y soy especialista en bajar la inflación, y las dos cosas las estoy haciendo", insistió.

Consultado sobre el pedido de juicio político que motorizará el kirchnerismo, respondió que ese espacio "nunca explicó qué pasó con los 600 palos verdes que se llevó (Néstor) Kirchner a Santa Cruz", en referencia a las regalías petroleras otorgadas en los 90.

También cargó contra la ex presidenta Cristina Kirchner al tildarla de "estafadora, verdaderamente chorra y dos veces condenada" por casos de corrupción, además de que, dijo, "nunca en su vida ejerció, fue política y tiene una fortuna enorme".

"El verdadero Ponzi de la Argentina son los curros de la política", señaló.

Por último, en relación a la oposición, añadió: "No tengo miedo, estoy haciendo lo que los argentinos me pidieron y el problema lo tienen ellos"