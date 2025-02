Javier Milei, tras el escándalo cripto: "No lo promocioné, lo difundí"

"Cuando se hace público el proyecto de Libra, le doy difusión para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer", explicó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

El mandatario también se refirió a los damnificados por la caída de la criptomoneda $Libra y aseguró que "no fueron 44 mil" sino "como mucho, 5 mil" personas, y añadió que se trata de inversores "hiper especializados en este tipo de instrumentos".

"Sabían muy bien a lo que estaban entrando, son operadores de la volatilidad", dijo y añadió: "Si vos vas al casino y perdés plata, sabías que podía pasar", subrayó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En su defensa sobre la difusión del activo digital, Milei afirmó que no "promocionó" la estafa de la criptomoneda Libra sino que solo la "difundió" y que, además, "obró de buena fé". "Soy un tecno-optimista fanático", remarcó el mandatario.

Milei sostuvo además que quien va a "definir" la situación judicial de la criptomoneda Libra "es la Justicia". "Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero, y soy especialista en bajar la inflación, y las dos cosas las estoy haciendo", remarcó.

El mandatario justificó su accionar y afirmó que el viernes último difundió la criptomoneda Libra a tres minutos de su creación porque era una "información que le parecía importante, que ayudaba a los emprendedores".

"Hay cientos de cosas que cuando las veo, yo tuiteo", dijo y añadió: "Los que entraron en ese mercado son tipos híper sofisticados. Son traders de volatilidad, sabían lo que afrontaban".

También Milei respondió a las acusaciones de la oposición, especialmente de los legisladores de Unión por la Patria. Sostuvo hoy que el kirchnerismo le pide el juicio político por el escándalo de las criptomonedas y señaló que ese espacio "nunca explicó qué pasó con los 600 palos verdes que se llevó (Néstor) Kirchner a Santa Cruz".

"Va a ser el séptimo pedido de juicio político que me hacen. El peronismo me viene a pedir cuentas. Han vivido de estafas", subrayó.

El presidente reveló que habló con su hermana Karina y que decidieron que "no pueden seguir viviendo como vivían antes y permitir que todo el mundo pueda acceder" a ellos "tan fácilmente". "Tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros; no me tomo la cosa como si fuera presidente, me lo tomo como un trabajo", sostuvo.

"El verdadero Ponzi de la Argentina son los curros de la política", dijo Milei al desestimar su responsabilidad en el escándalo de las criptomonedas y aseguró: "No tengo miedo, estoy haciendo lo que los argentinos me pidieron y el problema lo tienen ellos".