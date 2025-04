Costarelli cruzó a Félix por la seguridad: "Los intendentes deben involucrarse"

“No conocen San Rafael y nos dicen qué tenemos que hacer. No conocen la realidad territorial”, afirmó Félix.

La reacción de Costarelli

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron la respuesta de Costarelli, quien remarcó que “no entiende” cómo hay intendentes que “ponen el foco de la discusión en qué jurisdicción debe hacerse cargo de la seguridad, en lugar de involucrarse”.

“Nos hemos involucrado en el tema de la seguridad porque no es un tema de jurisdicciones, sino de ponerse al frente de los intereses de los vecinos. Hoy en Godoy Cruz me reclaman que ayude, colabore y me involucre con la inseguridad, y lo estoy haciendo con el plan Godoy Cruz Más Policías”, respondió el jefe comunal.

Según datos aportados por Costarelli, el plan cuenta con 10 patrulleros con presencia policial activa en el departamento, además de equipos biométricos y otros recursos destinados a la prevención del delito. En su implementación, ya se logró detener a 15 personas con pedidos de captura.

“No entiendo al intendente cuando dice que es un tema de jurisdicción y que queremos pasarle la pelota a la Provincia. Esto es una obligación. Los 18 intendentes debemos ponernos al frente de lo que los ciudadanos nos exigen”, enfatizó Costarelli.

Además, el intendente de Godoy Cruz se refirió a la acusación de Félix sobre la existencia de “kioscos de droga” en su departamento. Aseguró que cuentan con un plan que permite desarticular estos puntos de venta cada 15 días, aunque remarcó que para lograrlo necesitan el acompañamiento de la Justicia Federal.

“Pido mayor celeridad a los fiscales federales para seguir derribando los kioscos de drogas en el departamento. Gracias a los trabajos que venimos realizando, tenemos la posibilidad de desarticular un kiosco de drogas cada 15 días, pero eso se logra si contamos con la base de datos que los fiscales necesitan para actuar”, concluyó.