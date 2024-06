Cornejo sobre la elección del Pro: “Va a ser una guerra de aparatos y eso no es representativo”

La interna del Pro en Mendoza se supera a diario con las novedades que marcan la recta final rumbo a las elecciones del 30 de junio. El gobernador Alfredo Cornejo indicó que “está tan manoseada esa elección que no sé qué utilidad tiene”. Una de las aspirantes a la conducción es la vicegobernadora Hebe Casado.

Luego de la inauguración de tres nuevos edificios para la administración, control y formación del Sistema Penitenciario de Mendoza, el mandatario fue consultado sobre los comicios del domingo. “Se supone que las elecciones internas de los partidos son para ver la representatividad que cada cual tiene. En esa elección participa gente que no ha estado en el Pro, no ha estado en el frente Cambia Mendoza y participa”, indicó.

“Hasta el día de ayer no se sabía cuáles eran las escuelas donde se votaba. Si lo que se está buscando es representatividad de la institución y las escuelas se saben dos o tres días antes, veo que puede caer en ilegítima muy fácilmente. Gane quien gane”, remarcó.

Para Cornejo, “no van a ser grandes números” y “cuanto más chicos sean los números de votación, más influencia tienen los aparatos estatales”. Volviendo al dato de las escuelas que se conocieron ayer “es muy malo”.

“Cuando se conocen las escuelas con tanto tiempo antes de la elección, la gente espontáneamente que quiere ir, se va a mover. Cuando se conocen 72 horas antes me parece que está claro que va a ser una guerra de aparatos y eso no es representativo, si lo que se busca es mayor representatividad”, subrayó. Destacó que se normalice el partido aunque no cree que “sea relevante a los efectos de la provincia. Ojalá sea lo mejor”.

Seguridad y las urnas

La Junta Electoral partidaria, en la que tiene mayoría el sector de Gabriel Pradines (del sector de Omar De Marchi), había mandado una solicitud al Ministerio de Seguridad con respecto a algunos detalles del operativo.

Según consta en el acta 25, el órgano electoral del Pro iba a pedirle a la ministra Mercedes Rus que dispusiera de la presencia de efectivos policiales femeninos y masculinos en las inmediaciones de las escuelas habilitadas para la votación, desde las 7.30 del domingo hasta el momento del cierre de los comicios. También que se resguardaran las urnas la noche anterior en comisarías cercanas.

“El Ministerio de Seguridad y Justicia brindará toda la cooperación en el marco de lo que dispone la ley nacional. En ese sentido se pondrá en alerta a las fuerzas de seguridad durante el proceso eleccionario que se llevará adelante el domingo”, dijo la cartera que lidera Mercedes Rus.

Mercedes Rus, Ministra de Seguridad de la provincia de Mendoza. Foto: Los Andes.

En ese sentido, y no haciendo lugar al pedido de la Junta Electoral del Pro ,“se han dispuesto patrullajes y rondines especiales en las cercanías de las escuelas donde se desarrollarán los comicios. Asimismo, se ha asignado un referente por oasis para que, ante cualquier eventualidad, además del 911, puedan tener un contacto directo con la policía”. Y como el resguardo de las urnas en las comisaría no está previsto, no podrán dejarse allí la noche anterior.

Un salón en Junín detonó un amparo judicial

Según dice el acta, se dejarán en los lugares de votación previstos o en las comisarías. Pero un nuevo cambio en las escuelas, oficializado por la Dirección General de Escuelas (DGE), modificó los planes y generó controversias. Se pidieron 31 establecimientos educativos, se habían autorizado 24 pero finalmente serán 20.

Guaymallén y Las Heras tendrán solamente una sola escuela para votar de las dos que se le habían habilitado. En el caso de Luján de Cuyo, también habrá sólo una pero tenía tres hasta el miércoles. San Martín baja en un establecimiento y quedará con dos, mientras que San Rafael mantiene las dos que tenía hasta el momento.

Pasando en limpio, las escuelas habilitadas para votar en el Primer Distrito son: Esc. Nº 4-024 “Bellas Artes” en Ciudad; Guaymallén: Esc. Nº 1-745 “Escultor Roberto Rosas”; Las Heras: Esc. Nº 1-636 “Dr. Leopoldo Suarez” y Lavalle: Esc. Nº 2-019 “Domingo Sicoli”.

Para el Tercer Distrito, quedó la escuela Nº 1-044 “Dr. Guillermo Rawson” en Godoy Cruz:; Luján de Cuyo: Esc. N° 1-145 “Dr. Emilio Jofré”; Tupungato: Centro de Capacitación Nº 6-205 “Miguel Valeriano Jaime”, Tunuyán: Esc. 1-632 “Maestro Alberto Derani” y San Carlos: Esc. N° 4-045 “Fuerte San Carlos”.

Mientras que en el Cuarto Distrito no hay cambios. Se votará en San Rafael en la escuela Nº 1-025 “25 de mayo” y Esc. Nº 1-117 “Juan de Dios Correas”; General Alvear: Esc. Nº 1-070 “Capital Federal” y Malargüe: Esc. Nº 1-668 “Maestro Luis Emilio León”.

El problema se suscita en el Segundo DistrIto. no hay cambios para Maipú que votará en la Esc. Nº 1-041 “José Albino Gutiérrez” y Esc. Nº 1-003 “Justo José de Urquiza”; San Martín: Esc. Nº 1-055 “Corrientes” y Esc. N° 1-011 “Juan José Castelli” (Alto Verde); Rivadavia: Esc. Nº 1-007 “Bernardino Rivadavia”; Santa Rosa: Esc. Nº 1-027 “Juan Pascual Pringles” y La Paz: Esc. Nº 1-118 “Primera Junta”.

Gabriel Pradines junto a Laura Balsells Miró y Martín Rostand integran una de las listas del Pro que competirá por la presidencia del partido en Mendoza.

En Junín, estaba previsto que se votara en la escuela Nº 1-427 “Tomás Prisco” pero tras la rectificación de la DGE, el departamento del este es el único en el que no hay establecimiento habilitado. Así, la Junta Electoral volvió a reunirse y el acta 26 ha generado furia en el sector de Hebe Casado.

Cabe recordar que luego de la intervención por parte del macrista Darío Nieto, y la remoción de los miembros anteriores, el sector de Pradines tiene mayoría: Eros D’Amore (presidente) y los vocales Gisella Talquenca y Alicia Caretta. Nicolás Azzarello y Joaquín Faliti están referenciados con el sector de la Vicegobernadora.

Ante la decisión de contar con menos establecimientos, la mayoría del órgano electoral partidario, referenciada con Pradines, y dejando en claro que cuenta con atribuciones para hacerlo, decidió tomar el pedido original de escuelas, que no avaló en su totalidad la DGE, y hacer reemplazos.

Además de la nómina mencionada en los párrafos anteriores, se agregan locaciones. Guaymallén contará con la sede de la Unión Vecinal Barrio El Porvenir (Carlos Gardel 13989, Barrio El Porvenir) y la sede de la Unión Vecinal Cocucci (Canadá y Adolfo Calle).

En el caso de Las Heras, se suma el Salón Calle Independencia (Independencia 1420) y el Salón Ruta 7 (Cerro Chacay s/n). San Rafael contará con las instalaciones del Club Social y Deportivo Gral. San Martín - Salto Las Rosas (Ruta Nacional 143 - Km 498).

Uno de los departamentos en los que apuesta el sector de Pradines es en Luján de Cuyo, el bastión del sector identificado con Omar De Marchi. Había pedido inicialmente cinco escuelas y finalmente tendrán una. Entonces sumaron a la sede de la Unión Vecinal Los Olivos (Manuel A. Sáez 8235, Carrodilla), la de la Club Deportivo y Unión Vecinal Los Carolinos (Ruta Provincial 15 y Pasteur, Tres Esquinas, Perdriel).

En el Camping del Sindicato de Trabajadores Cerveceros (Sáez Peña 5556 y Gobernador Ortiz, Vistalba), en el Club Unión Juvenil Luján (Pellegrini 99, Mayor Drummond) y en el Club Atlético Chacras de Coria (Loria 5700, Chacras de Coria) podrá votarse, según lo que dice el acta.

Y en Junín, que no tiene escuela asignada, se procedió a designar al Salón Atenea (Ruta 60 s/n Mundo Nuevo entre calle Lobos y Lencinas). En el sector de Hebe Casado se encendieron las alarmas porque aseguran que el salón está vinculado a Paola Chiara, una de las candidatas de la lista de Pradines. Todo terminó en un amparo que promete agregar más suspenso a las elecciones.